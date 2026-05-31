Le triomphe du PSG en images : les plus belles photos de la fête au Champ de Mars

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Le Champ de Mars transformé en scène géante pour la fête du PSG

Dès le début d'après-midi, le public se massait déjà près de la scène installée au Champ de Mars à Paris. Un immense logo du PSG trône en fond devant la Tour Eiffel.
©  Emma Da Silva/AP/SIPA (publiée le 31/05/2026)

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La Rédaction