William Saliba : un forfait pour la Coupe du monde envisagé, ces noms qui peuvent le remplacer

Le défenseur d'Arsenal est blessé et pourrait louper la Coupe du monde.

Mauvaise nouvelle à venir pour les Bleus ? Le défenseur centre d'Arsenal, William Saliba, pourrait louper la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Touché à la cheville gauche depuis plusieurs semaines, il aurait aggravé sa blessure durant la finale perdue de Ligue des champions face au PSG. Selon plusieurs sources, il existe désormais une réelle inquiétude quant à sa capacité à se remettre à temps et participer au Mondial avec les Bleus.

William Saliba va désormais passer des examens à la mi-journée et discutera avec le staff de l'équipe de France juste après. Pour rappel, Didier Deschamps a convoqué 5 défenseurs centraux dans sa liste : Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix. Il peut, en cas de forfait, appeler un nouveau joueur jusqu'à 24H avant le début de la compétition.

Plusieurs noms peuvent sortir du lot. Wesley Fofana, déjà passé par la sélection, pourrait faire son retour tout comme Disasi qui est désormais à Aston Villa. On peut envisager également d'autres profils qu'un défenseur central comme Mathieu Udol ou Pierre Kalulu, présent dans les dernières listes.