DIRECT. Maroc - Madagascar : le Maroc séduit avec un Saibari dans les bons coups, suivez le match

Face à une équipe de Madagascar trop tendre et incapable de se projeter en attaque, les Lions d'Atlas ont survolé le premier acte de cette rencontre amicale ce mardi à Rabat (2-0). Smaïl Saïbari a été l'homme providentiel de cette première mi-temps grâce à un joli doublé.

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20:13 - Mi-temps à Rabat (2-0) Grosse domination des Lions de l'Atlas face à une équipe malgache recroquevillée en défense et qui peine à sortir de son propre camp. Les Marocains ont été plutôt efficaces devant le but grâce à Smaïl Saibari, dans tous les coups dans cette première mi-temps, et auteur d'un joli doublé.

20:12 - 45+4' - Tir cadré d'Ezzalzouli Ezzalzouli arme une frape sur le côté gauche dans un angle fermé, c'est cadré mais repoussé par le portier malgache

20:10 - 45+1' - Trois minutes du temps additionnel Il y aura trois minutes de temps supplémentaire dans cette première période entre le Maroc et le Madagascar

20:08 - 45e - Saïbari manque le cadre Idéalement servi par Salah-Edinne, Saïbarise présente face à Dupire mais il ouvre trop son pied et voit le ballon passé à coté des buts

20:04 - Deuxième but en vidéo Revivez le deuxième but des Marocains marqué par Saibari Ismael Saibari, ???????????????????????? ???????????????????????? avec le Maroc face à Madagascar. ⚽️⚽️



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20:03 - 40' - Acapandie averti Le latéral malgahce prend un carton jaune pour un tacle en retard sur Ezzalzouli

20:02 - 39' - Saibari manque le triplé Lancé en profondeur, Saibari se présente en position idéale face à Dupire mais bute sur le portier adverse. Saibari manque le triplé

20:00 - 37' - Saibari encore seul Seul dans la surface Saibari voit sa tête passer à côté mais le marocain était signalé hors jeu

19:58 - 35' - Mauvaise lecture de El Khannous Bilal El Khannous tente une passe entre les lignes pour Amaimouni mais le ballon est trop puissant et ça sort en six mètres

19:55 - 31' - Mazraoui donne le tournis Belle percée de Mazraoui dans la surface adverse, il parvient à préserver le ballon avant de voir sa frappe déviée en corner par Tremoulet

19:53 - La barre de Mazraoui La très belle frappe de Mazraoui qui a fini sur la transversale Mazraoui tout proche du BUUT… ????



Ça tape la barre ! ???????????? pic.twitter.com/wCy4xtNymo — FRMFXtra (@FRMFXtra) June 2, 2026

19:48 - 25' - DOUBLE DE SAIBARI (2-0) Grosse perte de balle de Raveloson devant la surface malgache, Saibari chipe le ballon et trouve bien son pied pour tromper Dupire. 2-0 pour le Maroc avec 2 buts de joueur de PSV Eindhoven

19:46 - 23' - Gros pressing des Marocains Les défenseurs malgaches sont sous pression dépuis le début de cette rencontre face à une équipe marocaine offensive qui essaye de faire tourner le ballon pour trouver des espaces

19:43 - 20' - TRANSVERSALE DE MAZRAOUI Quel missile pour Mazraaoui, qui tente une frappe en pleine course, mais le ballon heurte la transversale des buts malgaches

19:40 - 17' - Tremoulet averti Le milieu malgache est averti pour une grosse faute devant la surface. Le coup franc marocain ne donnera rien

19:39 - Le but de Saibari (vidéo) Revivez l'ouverture de score du Maroc par Smaïl Saibari GOOOOAAAL ! ????????????



⚽️ Ismael Saibari ouvre le score face à Madagascar. pic.twitter.com/oI1bWzgng0 — FRMFXtra (@FRMFXtra) June 2, 2026

19:36 - 13' - Bonne sortie d'El Kajoui Très belle sortie aérienne de Munir El kajoui sur un centre dans la surface d'Acapandie

19:33 - 9' - Ezzalzouli tente sa chance Le milieu de terrain marocain tente de tirer directement dans les buts de vingt-cinq mètres, mais c'est peu puissant et ça passe à côté du cadre

19:29 - 6' - Saibari poursuit sur sa lancée Frappé cadrée de Saïbari, c'est trop centré et c'est capté par Dupire