DIRECT. Maroc - Madagascar : le Maroc séduit avec un Saibari dans les bons coups, suivez le match
Face à une équipe de Madagascar trop tendre et incapable de se projeter en attaque, les Lions d'Atlas ont survolé le premier acte de cette rencontre amicale ce mardi à Rabat (2-0). Smaïl Saïbari a été l'homme providentiel de cette première mi-temps grâce à un joli doublé.
20:13 - Mi-temps à Rabat (2-0)
Grosse domination des Lions de l'Atlas face à une équipe malgache recroquevillée en défense et qui peine à sortir de son propre camp. Les Marocains ont été plutôt efficaces devant le but grâce à Smaïl Saibari, dans tous les coups dans cette première mi-temps, et auteur d'un joli doublé.
20:12 - 45+4' - Tir cadré d'Ezzalzouli
Ezzalzouli arme une frape sur le côté gauche dans un angle fermé, c'est cadré mais repoussé par le portier malgache
20:10 - 45+1' - Trois minutes du temps additionnel
Il y aura trois minutes de temps supplémentaire dans cette première période entre le Maroc et le Madagascar
20:08 - 45e - Saïbari manque le cadre
Idéalement servi par Salah-Edinne, Saïbarise présente face à Dupire mais il ouvre trop son pied et voit le ballon passé à coté des buts
20:04 - Deuxième but en vidéo
Revivez le deuxième but des Marocains marqué par Saibari
Ismael Saibari, ???????????????????????? ???????????????????????? avec le Maroc face à Madagascar. ⚽️⚽️— FRMFXtra (@FRMFXtra) June 2, 2026
???????????????????????????????????????? ! ???????????? pic.twitter.com/ugR03eJHlf
20:03 - 40' - Acapandie averti
Le latéral malgahce prend un carton jaune pour un tacle en retard sur Ezzalzouli
20:02 - 39' - Saibari manque le triplé
Lancé en profondeur, Saibari se présente en position idéale face à Dupire mais bute sur le portier adverse. Saibari manque le triplé
20:00 - 37' - Saibari encore seul
Seul dans la surface Saibari voit sa tête passer à côté mais le marocain était signalé hors jeu
19:58 - 35' - Mauvaise lecture de El Khannous
Bilal El Khannous tente une passe entre les lignes pour Amaimouni mais le ballon est trop puissant et ça sort en six mètres
19:55 - 31' - Mazraoui donne le tournis
Belle percée de Mazraoui dans la surface adverse, il parvient à préserver le ballon avant de voir sa frappe déviée en corner par Tremoulet
19:53 - La barre de Mazraoui
La très belle frappe de Mazraoui qui a fini sur la transversale
Mazraoui tout proche du BUUT… ????— FRMFXtra (@FRMFXtra) June 2, 2026
Ça tape la barre ! ???????????? pic.twitter.com/wCy4xtNymo
19:48 - 25' - DOUBLE DE SAIBARI (2-0)
Grosse perte de balle de Raveloson devant la surface malgache, Saibari chipe le ballon et trouve bien son pied pour tromper Dupire. 2-0 pour le Maroc avec 2 buts de joueur de PSV Eindhoven
19:46 - 23' - Gros pressing des Marocains
Les défenseurs malgaches sont sous pression dépuis le début de cette rencontre face à une équipe marocaine offensive qui essaye de faire tourner le ballon pour trouver des espaces
19:43 - 20' - TRANSVERSALE DE MAZRAOUI
Quel missile pour Mazraaoui, qui tente une frappe en pleine course, mais le ballon heurte la transversale des buts malgaches
19:40 - 17' - Tremoulet averti
Le milieu malgache est averti pour une grosse faute devant la surface. Le coup franc marocain ne donnera rien
19:39 - Le but de Saibari (vidéo)
Revivez l'ouverture de score du Maroc par Smaïl Saibari
GOOOOAAAL ! ????????????— FRMFXtra (@FRMFXtra) June 2, 2026
⚽️ Ismael Saibari ouvre le score face à Madagascar. pic.twitter.com/oI1bWzgng0
19:36 - 13' - Bonne sortie d'El Kajoui
Très belle sortie aérienne de Munir El kajoui sur un centre dans la surface d'Acapandie
19:33 - 9' - Ezzalzouli tente sa chance
Le milieu de terrain marocain tente de tirer directement dans les buts de vingt-cinq mètres, mais c'est peu puissant et ça passe à côté du cadre
19:29 - 6' - Saibari poursuit sur sa lancée
Frappé cadrée de Saïbari, c'est trop centré et c'est capté par Dupire
19:27 - 4' - BUUUUT DE SAIBARI (1-0)
Magnifique tête de Saïbari au second poteau sur un corner marocain et le milieu de PSV Eindhoven lobe le gardien et ouvre le score (1-0). Quel début des Marocains
Cette rencontre amicale entre le Maroc et le Madagascar aura lieu au stade Moulay Abdellah à Rabat ce mardi 2 juin à 19h00. Le match sera diffusé sur les deux chaînes marocaines Arriyadiya et Al Aoula