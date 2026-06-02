Maroc - Madagascar : le casse-tête de Ouahbi, heure et chaîne TV
Le Maroc affronte Madagascar ce mardi 2 juin à Rabat dans un match amical crucial à l'approche de la Coupe du monde. À moins de deux semaines de l'entrée en lice des Lions de l'Atlas, Mohamed Ouahbi poursuit ses derniers réglages et cherche à dégager son onze de référence
14:00 - Martins mise sur la jeunesse
Pour son déplacement au Maroc, Corentin Martins, ancien grand joueur de l'AJ Auxerre et sélectionneur de Madagascar devrait s'appuyer sur un groupe rajeuni mais ambitieux. Il entend profiter de cette affiche prestigieuse pour préparer les prochaines échéances continentales, notamment la reprise des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations.
Dans les buts, Dupire devrait être titularisé derrière une défense composée de Morgan, Rabemanantsoa, Tremoulet et Rabearivelo. Au milieu de terrain, Couturier, Lapoussin et Raveloson auront la lourde tâche de contenir les offensives marocaines tout en alimentant les attaquants. Devant, Warren Caddy devrait mener la ligne offensive.
Il pourrait être soutenu par Arnaud Randrianantenaina et El Hadari Raheriniaina, deux joueurs capables d'apporter vitesse et percussion. Madagascar devra toutefois composer sans plusieurs éléments importants, dont Njiva Rakotoharimalala, Lalaïna Rafanomezantsoa et Marco Ilaimaharitra.
Après une victoire 5-2 contre le Kirghizistan et un match nul 1-1 en Guinée équatoriale, les Barea arrivent avec de la confiance. Face à l'une des meilleures sélections africaines, ils tenteront de créer la surprise tout en poursuivant leur progression sur la scène internationale.
Le onze probable de Madagascar : Dupire - Morgan, Rabemanantsoa, Tremoulet, Rabearivelo - Couturier, Lapoussin, Raveloson - Randrianantenaina, Caddy, Raheriniaina
13:00 - Ouahbi face à des choix cornéliens
À quelques jours du début de la Coupe du monde, Mohamed Ouahbi n'a toujours pas arrêté son onze type. Le sélectionneur marocain profite du match amical contre Madagascar pour poursuivre ses réflexions dans plusieurs secteurs du jeu, où la concurrence reste particulièrement ouverte.
Entre les cadres expérimentés, les jeunes talents en pleine ascension et les joueurs qui se sont illustrés lors des derniers rassemblements, les choix sont loin d'être évidents. Malgré les absences d'Achraf Hakimi et de Brahim Diaz, les Lions de l'Atlas disposent encore d'un effectif riche en solutions.
Dans les buts, Yassine Bounou devrait débuter, tandis que Noussair Mazraoui, Issa Diop, Redouane Halhal et Salah-Eddine sont pressentis en défense. Au milieu, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet et Bilal El Khannouss tenteront de marquer des points. Le casse-tête est tout aussi important en attaque. Auteur d'un doublé contre le Burundi, Ayoub El Kaabi postule à une place de titulaire, tout comme Chemsdine Talbi et Soufiane Rahimi. Face à Madagascar, chaque prestation pourrait peser lourd dans les décisions finales d'Ouahbi avant l'entrée en lice contre le Brésil.
Le onze probable du Maroc : Bounou - Mazraoui, Diop, Halhal, Salah-Eddine- El Aynaoui, El Mourabet, Yassine, El Khannouss, Talbi - Rahimi
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Cette rencontre amicale entre le Maroc et le Madagascar aura lieu au stade Moulay Abdellah à Rabat ce mardi 2 juin à 19h00. Le match sera diffusé sur les deux chaînes marocaines Arriyadiya et Al Aoula