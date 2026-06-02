Maroc - Madagascar : le casse-tête de Ouahbi, heure et chaîne TV

14:00 - Martins mise sur la jeunesse

Pour son déplacement au Maroc, Corentin Martins, ancien grand joueur de l'AJ Auxerre et sélectionneur de Madagascar devrait s'appuyer sur un groupe rajeuni mais ambitieux. Il entend profiter de cette affiche prestigieuse pour préparer les prochaines échéances continentales, notamment la reprise des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations.

Dans les buts, Dupire devrait être titularisé derrière une défense composée de Morgan, Rabemanantsoa, Tremoulet et Rabearivelo. Au milieu de terrain, Couturier, Lapoussin et Raveloson auront la lourde tâche de contenir les offensives marocaines tout en alimentant les attaquants. Devant, Warren Caddy devrait mener la ligne offensive.

Il pourrait être soutenu par Arnaud Randrianantenaina et El Hadari Raheriniaina, deux joueurs capables d'apporter vitesse et percussion. Madagascar devra toutefois composer sans plusieurs éléments importants, dont Njiva Rakotoharimalala, Lalaïna Rafanomezantsoa et Marco Ilaimaharitra.

Après une victoire 5-2 contre le Kirghizistan et un match nul 1-1 en Guinée équatoriale, les Barea arrivent avec de la confiance. Face à l'une des meilleures sélections africaines, ils tenteront de créer la surprise tout en poursuivant leur progression sur la scène internationale.

Le onze probable de Madagascar : Dupire - Morgan, Rabemanantsoa, Tremoulet, Rabearivelo - Couturier, Lapoussin, Raveloson - Randrianantenaina, Caddy, Raheriniaina