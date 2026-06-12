Il fait peur : le stade de Toronto pour Canada - Bosnie à la Coupe du monde inquiète les spectateurs

La Coupe du monde 2026 se dispute dans trois pays sur un mois avec des stades impressionnants.

La Coupe du monde 2026, aux Etats-Unis, Mexique, Canada, a débuté ce 11 juin. Un mois de compétition dans trois pays avec des stades assez impressionnants que le grand public va découvrir. Parmi les stades, l'un d'entre eux fait peur au Canada à cause de ses gradins assez impressionnants.

Il s'agit du BMO Stadium, renommé Stade de Toronto pendant le tournoi, qui est le plus petit des 16 stades du Mondial avec une capacité de seulement 28 000 sièges et qui accueille le match entre le Canada et la Bosnie. Il a d'ailleurs fallu ajouter environ 17 000 places en construisant deux tribunes derrière les buts avec 7 000 sièges pour la Sud et 10 000 pour la Nord. Et c'est bien là l'objet du problème.

La construction, un peu rustique en visuel, a inquiété de nombreux spectateurs sur les réseaux sociaux. "Même si on me paye, on ne me fera pas monter et m'asseoir là-dessus" a d'ailleurs lancé un internaute. "Vous imaginez avoir bu 12 bières et remonter ces gradins "rénovés" ? Cette structure métallique rappelle pour certains celle de Furiani à Bastia il y a quelques années...

Pour rappel, cet incident de la tribune en mai 92, montée rapidement et ouverte malgré les alertes de sécurité, s'était effondrée sous le poids des supporters. La catastrophe avait fait 18 morts et plus de 2 300 blessés, provoquant un traumatisme dans le monde du football.

Mais pas de panique tout de même. Selon Nick Eaves, directeur des opérations de Maple Leaf Sports and Entertainment, la société gérante du stade, lors d'une visite de presse des installations, "les gradins seront tout à fait sûrs". Il y a d'ailleurs eu un premier test début mai entre l'Inter Miami de Lionel Messi et le Toronto FC qui s'est plutôt bien passé.

"Il y a eu de multiples visites de la Fifa qui ont approuvé les travaux" explique d'ailleurs l'organisation mondiale du football. Ce n'est pas la première fois que des tribunes comme celle de Toronto sont utilisées. Pendant la Coupe du monde 2018, l'Équipe de France avait notamment battu le Pérou 1-0 dans le stade d'Iekaterinbourg, dans lequel une tribune extérieure avait déjà fait polémique.