Emmanuel Macron au chevet des Bleus, il rend hommage à Didier Deschamps avant la Coupe du monde

Emmanuel Macron rend visite à l'équipe de France ce mardi 2 juin avant le début de la Coupe du monde.

C'est une tradition respectée pour le fan de foot. Emmanuel Macron se rend à Clairefontaine ce mardi 2 juin, sous la pluie, pour rendre visite aux joueurs de l'équipe de France, avant le coup d'envoi de la Coupe du monde le 11 juin prochain. Le groupe est désormais au complet avec les joueurs du PSG et Arsenal qui viennent compléter le groupe déjà présent.

L'occasion pour Emmanuel Macron de rendre hommage à Didier Deschamps dans un texte pour Ouest France. "Comme chaque Français, je regretterai 'DD', sa force tranquille, son calme face à l'adversité, ses exceptionnelles qualités humaines, son engagement personnel et généreux pour les Pièces Jaunes", a déclaré le chef de l'État.

Durant ses 14 ans à la tête des Bleus, "il aura été pour nous le sélectionneur des jours heureux", explique le président en rappelant la victoire en finale du Mondial 2018 à Moscou. "Didier Deschamps incarne vraiment un esprit français qui ne lâche jamais rien. Tant de nos compatriotes ont appris à aimer ce style qui préfère gagner plutôt que plaire".

"À cette occasion, a indiqué l'Élysée, le chef de l'État échangera avec les joueurs ainsi que le staff technique de l'équipe de France de football masculine afin de leur apporter son soutien et celui de tout le pays."

L'équipe de France partira pour les Etats Unis et Boston, leur camp de base, le 10 juin prochain.