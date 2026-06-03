DIRECT. Pays-Bas - Algérie : Hadj Moussa illumine le choc, suivez le match

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas et les Pays-Bas reçoivent l'Algérie, ce mercredi 3 juin à Rotterdam, en match de préparation au Mondial. Anis Hadj Moussa a inscrit son premier but avec les Fennecs. Suivez le match en direct.

En direct

22:40 - L'Algérie termine fort Pays-Bas - Algérie 90+4e - Les Fennecs terminent mieux physiquement.

22:37 - Quatre minutes Pays-Bas - Algérie 90e - Quatre minutes de temps additionnel à Rotterdam.

22:35 - Ultime changement Pays-Bas - Algérie 87e - Après l'ouverture du score algérienne, Brian Bobbey remplace Van Hecke.

22:33 - Hadj Moussa roi chez lui ! Pays-Bas - Algérie 86e - Dans le stade du Feyenoord Rotterdam où il joue en club, Anis Hadj Moussa inscrit son premier but avec la sélection algérienne ! Les Fennecs jouent vite un coup franc et l'ailier provoque Jorrel Hato dans la surface avant d'envoyer une lourde frappe enroulée. Roefs ne peut rien faire.

22:32 - Bentaleb exemplaire ! Pays-Bas - Algérie 85e - Quel investissement en défense de Nabil Bentaleb qui tacle le ballon dans les pieds de Justin Kluivert !

22:29 - Weghorst entre Pays-Bas - Algérie 82e - 10e changement pour les Pays-Bas avec l'entrée de Wout Weghorst et la sortie de Cody Gakpo.

22:27 - Nombreuses imprécisions Pays-Bas - Algérie 80e - Les passes ne sont pas données dans le bon tempo et les pertes de balle sont nombreuses.

22:26 - Joga bonito ! Pays-Bas - Algérie 79e - Quel festival de Hadj Moussa qui s'emmène le ballon de l'aile de pigeon avant d'obtenir une faute.

22:23 - Frayeur pour Hadjam ! Pays-Bas - Algérie 76e - Une image que l'on ne souhaite pas voir à l'approche de la Coupe du monde 2026 ! Après un duel avec Koopmeiners, Hadjam reste au sol. L'Algérien a été victime d'un coup involontaire au tibia.

22:22 - Ça s'envole pour Chaibi Pays-Bas - Algérie 75e - Combinaison pour l'Algérie sur le coup franc et Hadj Moussa décale le ballon à Chaibi qui frappe. Ça termine largement au-dessus.

22:20 - Roefs se fait peur ! Pays-Bas - Algérie 74e - Pour sa première sélection, Roefs manque son contrôle et dégage directement sur Chaibi qui obtient une faute à l'entrée de la surface.

22:19 - Depay contré Pays-Bas - Algérie 72e - Beau mouvement collectif entre Koopmeiners et De Roon qui centre. C'est bien dégagé par Belaid.

22:16 - Aké capitaine Depuis la sortie à la mi-temps de Virgil van Dijk, c'est Nathan Aké qui a récupéré le brassard de capitaine.

22:15 - Nouvelle salve de changements Pays-Bas - Algérie 69e - Ronald Koeman fait quatre nouveaux remplacements : De Roon, Timber, Koopmeiners et Geertruida prennent les places de Reijnders, de Jong, Malen et Wieffer.

22:12 - Kluivert ne cadre pas Pays-Bas - Algérie 65e - Superbe mouvement collectif néerlandais et les Oranje enchaînent les passes dans la surface. Kluivert frappe en première intention mais c'est manqué.

22:11 - Hadj Moussa s'en veut ! Pays-Bas - Algérie 64e - Les Algériens remontent vite le terrain et mettent de la vitesse dans les transmissions. Hadj Moussa voit sa passe contrer mais le cuir lui revient dessus. L'ailier veut trouver Amoura en première intention mais c'est mal donné.

22:10 - Gouiri sort Pays-Bas - Algérie 63e - Amine Gouiri cède sa place à Benbouali.

22:09 - Zidane s'envole dans les airs Pays-Bas - Algérie 62e - À vingt-cinq mètres, Justin Kluivert s'applique et enroule une frappe. Il bute sur Luca Zidane qui détourne des deux poings.

22:08 - Hadjam prend des risques Pays-Bas - Algérie 61e - Après une belle interception devant sa surface, Hadjam veut crocheter Kluivert mais il perd le ballon. C'est finalement récupéré.

22:04 - Amoura fait l'effort Pays-Bas - Algérie 58e - Tacle rugueux de Mohamed Amoura qui vient tout emporter sur son passage, Wieffer et le ballon.

22:02 - Amoura la joue en solo Pays-Bas - Algérie 54e - L’attaquant choisit de baisser la tête et frapper fort. C’est contré au dernier moment alors que Gouiri attendait le ballon au deuxième poteau.

21:59 - Malen se rate encore Pays-Bas - Algérie 52e - Quatrième occasion franche pour Donyell Malen ! L'attaquant néerlandais entre dans la surface mais son tir croisé est écrasé. Quel raté !

21:57 - Reijnders ne cadre pas Pays-Bas - Algérie 51e - Nouvelle frayeur sur la cage algérienne. Sur un corner obtenu par Gakpo, le ballon revient sur Reijnders qui se couche bien sur le ballon. Ça passe de peu au-dessus de la cage de Zidane.

21:56 - Aké touché Pays-Bas - Algérie 49e - Choc frontal totalement involontaire entre Amine Gouiri et Nathan Aké qui est sonné. Le défenseur reçoit quelques soins.