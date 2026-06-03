Pays-Bas - Algérie : les Fennecs passent un test avant le Mondial, heure et chaîne TV

Quentin Martins

Pays-Bas - Algérie : les Fennecs passent un test avant le Mondial, heure et chaîne TV La Coupe du monde 2026 approche à grands pas et les Pays-Bas reçoivent l'Algérie, ce mercredi 3 juin à Rotterdam, en match de préparation au Mondial. Deux sélections qui arrivent avec des ambitions pour cette compétition.

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Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Pays-Bas - Algérie, match amical de préparation à la Coupe du monde 2026. Détentrice des droits TV, La Chaîne L'Équipe Live diffusera la rencontre. 

Comptant pour un match amical de préparation à la Coupe du monde 2026, la rencontre Pays-Bas - Algérie est programmé ce mercredi 3 juin à 20h45 au Stade De Kuip de Rotterdam aux Pays-Bas. Détenteur des droits de diffusion, L'Équipe Live diffusera ce choc amical. 