DIRECT. France - Côte d'Ivoire : la douche froide au retour des vestiaires, suivez le match de préparation à la Coupe du monde 2026

La France accueille la Côte d'Ivoire au Stade de la Beaujoire à Nantes ce jeudi soir pour le premier match de préparation à la Coupe du monde 2026. Suivez le match en direct.

En direct

22:39 - Encore des changements dans ce France - Côte d'Ivoire (67') Triple changement pour la France. Konaté, Koundé et Rabiot sont remplacés par Gusto, Hernandez et Rabiot. Du côté de la Côte d'Ivoire, Sangaré, Bonny, Opéri et Oulaï font leur entrée en jeu.

22:38 - Des espaces dans le dos de la défense de la France (65') La Côte d'Ivoire prend confiance et la France peine à bien se positionner en défense. Les Bleus sont bien plus inquiétés dans cette seconde période de France - Côte d'Ivoire.

22:35 - Thuram croise trop (62') L'attaquant français est à l'extérieur de la surface, élimine son vis à vis et enchaine par une frappe un peu trop croisée. Belle initiative de Marcus Thuram.

22:34 - Le corner pour les Bleus ! (61') Mateta se démène sur le côté droit et parvient à obtenir un corner qui redonne un peu de voix aux supporters des Bleus.

22:32 - Les Bleus inquiétants.. Suivez la fin du match en direct L'équipe de France n'est plus aussi incisive que durant la première période de ce France - Côte d'Ivoire. Il y a désormais beaucoup plus d'imprécisions dans le jeu des Bleus alors qu'on vient d'attendre l'heure de jeu.

22:31 - Les Bleus s'installent (59') Après cette égalisation de la Côte d'Ivoire, la France se porte de nouveau à l'attaque et fait preuve de patience pour essayer de contourner la défense des Éléphants.

22:29 - Une tête décadrée (57') Thuram est bien trouvé sur ce centre dans la surface ivoirienne mais la tête de l'attaquant de l'Inter Milan est largement décadrée.

22:27 - Les supporters ivoiriens donnent de la voix (55') Les supporters de la Côte d'Ivoire ont fait beaucoup de bruit après l'égalisation de Guela Doué. Ce but leur a fait du bien et a surtout refroidi les fans des Bleus.

22:26 - L'égalisation de Doué ! (53') Quel symbole dans ce France - Côte d'Ivoire. C'est le grand frère de Désiré, Guela qui égalise pour les Éléphants. Il s'est fait oublier sur un superbe appel dans le dos de la défense française.

22:24 - Akliouche laisse passer (51') Koundé propose une solution dans le couloir droit et centre fort en retrait vers Akliouche qui laisse filer pour Cherki qui ne parvient pas à se mettre en position de frappe.

22:22 - Kanté a pris le brassard (49') Après la sortie du capitaine Kylian Mbappé, c'est N'Golo Kanté qui a pris le brassard de capitaine dans ce France - Côte d'Ivoire.

22:20 - Digne ne passe pas (48') Sur son premier ballon dans ce France - Côte d'Ivoire, Lucas Digne essaye de faire la différence sur le côté gauche mais bute sur Guela Doué.

22:19 - Beaucoup de changements à la pause (46') Qui dit match de préparation à la Coupe du monde 2026 dit ajustements. Et dès la reprise de la seconde période de ce France - Côte d'Ivoire, Didier Deschamps fait entrer du sang neuf avec cinq changements. Lacroix, Mateta, Digne, Akliouche et Kante remplacent Upamecano, Mbappé, Hernandez, Tchouameni et Olise.

22:18 - La deuxième période de France - Côte d'Ivoire débute ! Fin de la pause ! Les deux équipes sont revenues pour disputer la seconde période de ce France - Côte d'Ivoire. Les Bleus mènent au score grâce à un fabuleux but de Cherki.

22:00 - La mi-temps de ce France - Côte d'Ivoire L'arbitre siffle la fin de ce premier acte de France - Côte d'Ivoire. Les Bleus sont devant et c'est plutôt logique. Dominateurs, les Français ont trouvé la faille sur un petit bijou de Rayan Cherki.

21:59 - Le jeu reprend (45+5') L'arbitre de ce France - Côte d'Ivoire a repris ses esprits après ce choc avec Kessie. La première période va se prolonger un peu plus.

21:58 - L'arbitre est sonné ! (45+3') Après avoir été percuté par Kessie, l'arbitre de ce France - Côte d'Ivoire est sonné sur le terrain et les médecins interviennent.

21:56 - Trois minutes de plus (45') Alors que la Marseillaise retentit au sein de la Beaujoire, le temps additionnel de la première période de ce France - Côte d'Ivoire tombe.

21:54 - LE CHEF D'OEUVRE !!! (45') Le talent à l'état pur ! Rayan Cherki est aux abords de la surface, se défait de son adversaire avec un double contact supersonique avant de tromper Fofana. La France ouvre le score au meilleur moment face à la Côte d'Ivoire.

21:51 - Quelle parade ! (42') Sur une grossière erreur de relance, Adingra en profite et tire en tâclant. Maignan va très vite au sol et signe une parade déterminante dans ce France - Côte d'Ivoire.

21:50 - La défense parfaite ! (41') Mbappé s'échappe et tente de prendre la position préférentielle sur Singo. Le défenseur ivoirien réalise un tâcle absolument génial dans les pieds du capitaine des Bleus.

21:50 - L'inspiration de Cherki ! (40') Après une petite série de jongles, Cherki trouve la tête de Tchouameni qui place une tête puissante parfaitement repoussée par Fofana.

21:48 - Le rythme est retombé (39') Depuis quelques minutes, ce France - Côte d'Ivoire se jouent sur un rythme plus lent. Les Bleus n'arrivent plus à inquiéter Yahia Fofana.

21:46 - Déjà du monde à l'échauffement (36') Didier Deschamps devrait faire beaucoup de changements dans ce France - Côte d'Ivoire et a déjà envoyé plusieurs de ses remplaçants à l'échauffement.