France - Côte d'Ivoire : les Bleus de Mbappé en mode Coupe du monde, compos et chaîne TV
La France accueille la Côte d'Ivoire au Stade de la Beaujoire à Nantes ce jeudi soir pour le premier match de préparation à la Coupe du monde 2026.
12:45 - L'un des favoris de la Coupe du monde 2026
L'équipe de France sera certainement scrutée de près par le monde entier alors qu'elle s'impose comme l'un des grands favoris de la prochaine Coupe du monde. Dotée d'une attaque de feu, les Bleus sont revanchards après avoir perdu face à l'Argentine aux tirs au but lors de la dernière finale du Mondial il y a trois ans et demi au Qatar. Selon le site spécialisée dans les statistiques, Opta, la France est le deuxième favori derrière l'Espagne. Ce statut de favori ne plait pas vraiment au sélectionneur Didier Deschamps : "De nous voir déjà le 19 juillet, ça ne me plait pas trop voire pas du tout. On a d'autres étapes avant et notamment nos trois matchs de poule."
10:00 - La Coupe du monde 2026 débute pour les Bleus !
L'équipe de France se met en mode Coupe du monde. La bande de Kylian Mbappé affronte la Côte d'Ivoire ce jeudi soir à la Beaujoire à Nantes pour le premier vrai match de préparation au Mondial qui débute dans une semaine. La rencontre, diffusée sur TF1, permettra de voir où en sont les Bleus.
La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, Digne - Tchouameni, Rabiot - Olise, Cherki, Mbappé - Thuram.
Le match France - Côte d'Ivoire est un match de préparation à la Coupe du monde 2026. La rencontre se déroulera au Stade de la Beaujoire à Nantes et est programmée à 21h10 sur TF1.