Filles et femmes, apparition dans une série, PSG... Les secrets de Neymar

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Le premier match professionnel de Neymar

Le 7 mars 2009, Neymar fait ses débuts professionnels lors d'un match de championnat de São Paulo contre le Oeste FC. Il entre sur le terrain à la cinquante-neuvième minute de jeu en remplaçant Mauricio Molina
©  Andre Penner/AP/SIPA (publiée le 03/06/2026)

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Florian Gregoire