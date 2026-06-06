Belgique - Tunisie : l'ultime répétition pour Lamouchi, heure et chaîne TV

Face à la Belgique samedi à Bruxelles, la Tunisie disputera son dernier match de préparation. Une ultime occasion pour Sabri Lamouchi d'ajuster son équipe avant le Mondial 2026

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12:00 - La compo probable Belge Après la victoire convaincante face à la Croatie (2-0), mardi dernier, Rudi Garcia devrait poursuivre ses essais tactiques lors du dernier match de préparation des Diables rouges avant la Coupe du monde 2026, samedi contre la Tunisie. Le sélectionneur belge avait surpris en optant pour un système à trois défenseurs centraux (3-5-2), avec un trio inédit composé d'Onana, Theate et Ngoy. Satisfait du rendement collectif de son équipe, Garcia pourrait conserver cette organisation tout en procédant à quelques ajustements. Le technicien français dispose quasiment de l'ensemble de son effectif, seul Debast étant forfait en raison d'une blessure. Dans les buts, Courtois devrait être titularisé. Devant lui, De Cuyper, Theate, Ngoy et Saelemaekers devraient composer la ligne défensive. Au milieu, Onana, Tielemans et Raskin sont attendus pour assurer l'équilibre du jeu. En attaque, le trio Doku-De Bruyne-De Ketelaere devrait être chargé d'alimenter le secteur offensif belge face à une Tunisie réputée pour sa solidité défensive.

11:00 - "L'équipe la plus forte possible.." À la veille de cette rencontre, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi s’attendait à une opposition particulièrement relevée face aux Diables Rouges. « La Belgique possède de nombreux joueurs capables de faire la différence », a déclaré Lamouchi vendredi en conférence de presse au Heysel. « Nous connaissons leurs qualités. Pour eux aussi, ce sera le dernier match avant la Coupe du monde et Rudi Garcia voudra aussi aligner sa meilleure équipe au coup d'envoi. Les Diables voudront se montrer et c'est à nous de riposter, d'essayer de faire de notre mieux et d'embêter notre adversaire. Le danger viendra de partout, mais nous le savons déjà. » Le technicien franco-tunisien devra également gérer plusieurs incertitudes au sein de son effectif après les perturbations rencontrées lors du déplacement vers la Belgique, en raison de la grève inopinée des contrôleurs aériens de Skeyes. « Nous devons procéder à quelques changements. Certains joueurs sont incertains. Nous ne prendrons aucun risque. Mais vu le niveau de notre adversaire, nous voulons tout de même aligner l'équipe la plus forte possible », a-t-il expliqué.

10:00 - Un onze légèrement remanié Après la défaite concédée face à l’Autriche (0-1) en match amical, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi devrait apporter quelques retouches à son onze de départ afin de donner du temps de jeu à d’autres éléments et corriger certaines lacunes observées lors de cette rencontre. Aymen Dahmen pourrait retrouver sa place dans les buts à la place de Chamakh. Abdi, Talbi, Rekik et Valery composeront le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Lamouchi devrait procéder à plusieurs changements. Sébastien Tounketi est pressenti pour remplacer Ismael Gherbi, tandis qu’Elias Saad pourrait prendre la place de Rani Khedira. Hannibal Mejbri conserverait sa place comme relayeur, accompagné de Khalil Ayara, attendu à la place d’Anis Ben Slimane. Le capitaine Ellyes Skhiri devrait quant à lui rester un élément incontournable du dispositif. En attaque, Chaouat tient la corde pour débuter à la pointe, même si le jeune Rayan Elloumi pourrait également obtenir sa chance. L’objectif sera de retrouver davantage d’efficacité offensive après une prestation globalement décevante contre les Autrichiens et de montrer un visage plus convaincant lors de la prochaine sortie des Aigles de Carthage.