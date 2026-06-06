DIRECT. Belgique - Tunisie : suivez le match

Face à la Belgique samedi à Bruxelles, la Tunisie disputera son dernier match de préparation. Une ultime occasion pour Sabri Lamouchi d'ajuster son équipe avant le Mondial 2026

En direct

15:11 - 9' - De Bruyne se met en évidence Kevin De Bruyne hérite d'un bon ballon dans la surface, mais sa frappe puissante à ras de terre n'est pas cadrée

15:10 - 8' - Volée de Rekik Première grosse occasion pour les Aigles de Carthage avec une volée dans la surface de Rekik. La tentative est mal ajustée et passe largement au dessus du cadre

15:07 - 5' - Faute d'Achouri Saelemaekers déborde sur le côté droit, mais il est déséquilibré par Achouri. Faute et coup franc dangereux pour la Tunisie

15:04 - 1' - Belle frappe de Trossard Trossard repique dans l'axe et délenche une frappe à l'entrée de la surface tunisienne. Chamakh détourne brillamment le ballon en corner

15:03 - C'est parti ! Coup d'envoi de cette rencontre entre la Belgique et la Tunisie

14:56 - Entrée des joueurs ! Les 22 joueurs font leur apparition font leur entrée sur la pelouse du Stade Roi Baudoin dans une très belle ambiance

14:48 - Conditions idéales Les conditions de jeu sont idéales ce samedi à Bruxelles. Le temps est relativement frais (18°) avec un petit vent de 18km/h. Des conditions que les deux équipes ne vont certainement pas retrouver aux Etats-Unis ????️ ????????????????????-???????????????????? - ???????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????? pic.twitter.com/qryVqxcqDy — Les Aigles de Carthage ???????????? (@LADCOfficiel) June 6, 2026

14:41 - Le onze Belge De Ketelaere, l'attaquant de l'Atalanta Bergame enchaîne une seconde titularisation de suite en pointe l'attaque des Diables Rouges. Derrière lui, il y aura un trident De Bruyne, Doku et Tossard. Le onze Belge concocté par Rudi Garica est comme suit : Courtois - Castagne, Mechele, Ngoy, Meunier - Onana, Tielemans, De Bruyne, Tossard, Doku - De Ketelaere ????| ???????? OFFICIAL: Your starting XI for the Red Devils against Tunisia today.



???? 4 changes from the next game, as the team switched back to a back 4 system.



???? Meunier, Castagne, Mechele and Trossard are in for Saelemaekers, De Cuyper, Theate and Raskin.



Your thoughts? ????… pic.twitter.com/RUfqMqPIeu — Absolute Belgian Fans ???????? (@BelgianFans) June 6, 2026

14:36 - Mejbri sur le banc Grosse surprise dans la compo tunisienne avec la non titularisation de Mejbri. Mastouri a été titularisé en attaque. Le onze tunisien est comme suit : Chamakh - Ben Hmida, Rekik, Talbi, Arous - Hadj Mahmoud, Skhiri, Achouri, Gharbi, Ayari - Mastouri ???? | OFFICIEL, Le XI de la Tunisie ???????? pour affronter la Belgique ???????? !⚔️ #tunisia #football #viral #tendances #belgium #amical pic.twitter.com/wdBYWa3HKQ — Actu Foot Tunisie (@actufootunisie) June 6, 2026

14:25 - L'arbitre de la rencontre C'est l'arbitre Grec Tasos Sidiropoulos qui dirigera cette rencontre entre la Belgique et la Tunisie

14:18 - Le programme des Belges Ci dessous le calendrier de la Belgique lors de la Coupe du Monde 2026 dans un groupe G largement à sa portée : 15 juin 2026 : Belgique – Égypte

21 juin 2026 : Belgique – Iran

26 juin 2026 : Nouvelle-Zélande – Belgique

14:09 - Le calendrier de la Tunisie au Mondial La Tunisie s'apprête à disputer sa phase de groupes de la Coupe du monde 2026 dans un groupe relevé composé de la Suède, du Japon et des Pays-Bas. Ci dessous le programme des rencontres : 15 juin 2026 : Tunisie – Suède

21 juin 2026 : Tunisie – Japon

26 juin 2026 : Tunisie – Pays-Bas

14:00 - Historique entre les deux équipes La Belgique et la Tunisie se retrouvent ce samedi pour une affiche qui rappelle plusieurs précédents marquants. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à la Coupe du monde 2018 en Russie, où les Diables rouges s'étaient largement imposés (5-2) lors de la phase de groupes. Quatre ans plus tôt, en 2014, les deux équipes s'étaient affrontées en match amical et s'étaient quittées sur un score de parité (1-1). Leur autre duel en Coupe du monde remonte à l'édition 2002 en Corée du Sud et au Japon. Cette rencontre s'était également soldée par un match nul (1-1). En trois confrontations officielles et amicales récentes, la Belgique compte donc une victoire, pour deux matches nuls face aux Aigles de Carthage.

13:00 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? Les supporteurs tunisiens, belges et francophones pourront suivre cette affiche de préparation à la Coupe du monde 2026 en direct à la télévision. La rencontre sera retransmise sur la chaîne tunisienne El Watania, sur La Une en Belgique ainsi que sur L'Équipe Live en France

12:00 - La compo probable Belge Après la victoire convaincante face à la Croatie (2-0), mardi dernier, Rudi Garcia devrait poursuivre ses essais tactiques lors du dernier match de préparation des Diables rouges avant la Coupe du monde 2026, samedi contre la Tunisie. Le sélectionneur belge avait surpris en optant pour un système à trois défenseurs centraux (3-5-2), avec un trio inédit composé d'Onana, Theate et Ngoy. Satisfait du rendement collectif de son équipe, Garcia pourrait conserver cette organisation tout en procédant à quelques ajustements. Le technicien français dispose quasiment de l'ensemble de son effectif, seul Debast étant forfait en raison d'une blessure. Dans les buts, Courtois devrait être titularisé. Devant lui, De Cuyper, Theate, Ngoy et Saelemaekers devraient composer la ligne défensive. Au milieu, Onana, Tielemans et Raskin sont attendus pour assurer l'équilibre du jeu. En attaque, le trio Doku-De Bruyne-De Ketelaere devrait être chargé d'alimenter le secteur offensif belge face à une Tunisie réputée pour sa solidité défensive.

11:00 - "L'équipe la plus forte possible.." À la veille de cette rencontre, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi s’attendait à une opposition particulièrement relevée face aux Diables Rouges. « La Belgique possède de nombreux joueurs capables de faire la différence », a déclaré Lamouchi vendredi en conférence de presse au Heysel. « Nous connaissons leurs qualités. Pour eux aussi, ce sera le dernier match avant la Coupe du monde et Rudi Garcia voudra aussi aligner sa meilleure équipe au coup d'envoi. Les Diables voudront se montrer et c'est à nous de riposter, d'essayer de faire de notre mieux et d'embêter notre adversaire. Le danger viendra de partout, mais nous le savons déjà. » Le technicien franco-tunisien devra également gérer plusieurs incertitudes au sein de son effectif après les perturbations rencontrées lors du déplacement vers la Belgique, en raison de la grève inopinée des contrôleurs aériens de Skeyes. « Nous devons procéder à quelques changements. Certains joueurs sont incertains. Nous ne prendrons aucun risque. Mais vu le niveau de notre adversaire, nous voulons tout de même aligner l'équipe la plus forte possible », a-t-il expliqué.

10:00 - Un onze légèrement remanié Après la défaite concédée face à l’Autriche (0-1) en match amical, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi devrait apporter quelques retouches à son onze de départ afin de donner du temps de jeu à d’autres éléments et corriger certaines lacunes observées lors de cette rencontre. Aymen Dahmen pourrait retrouver sa place dans les buts à la place de Chamakh. Abdi, Talbi, Rekik et Valery composeront le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Lamouchi devrait procéder à plusieurs changements. Sébastien Tounketi est pressenti pour remplacer Ismael Gherbi, tandis qu’Elias Saad pourrait prendre la place de Rani Khedira. Hannibal Mejbri conserverait sa place comme relayeur, accompagné de Khalil Ayara, attendu à la place d’Anis Ben Slimane. Le capitaine Ellyes Skhiri devrait quant à lui rester un élément incontournable du dispositif. En attaque, Chaouat tient la corde pour débuter à la pointe, même si le jeune Rayan Elloumi pourrait également obtenir sa chance. L’objectif sera de retrouver davantage d’efficacité offensive après une prestation globalement décevante contre les Autrichiens et de montrer un visage plus convaincant lors de la prochaine sortie des Aigles de Carthage.