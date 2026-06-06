DIRECT. Belgique - Tunisie : suivez le match
Face à la Belgique samedi à Bruxelles, la Tunisie disputera son dernier match de préparation. Une ultime occasion pour Sabri Lamouchi d'ajuster son équipe avant le Mondial 2026
15:11 - 9' - De Bruyne se met en évidence
Kevin De Bruyne hérite d'un bon ballon dans la surface, mais sa frappe puissante à ras de terre n'est pas cadrée
15:10 - 8' - Volée de Rekik
Première grosse occasion pour les Aigles de Carthage avec une volée dans la surface de Rekik. La tentative est mal ajustée et passe largement au dessus du cadre
15:07 - 5' - Faute d'Achouri
Saelemaekers déborde sur le côté droit, mais il est déséquilibré par Achouri. Faute et coup franc dangereux pour la Tunisie
15:04 - 1' - Belle frappe de Trossard
Trossard repique dans l'axe et délenche une frappe à l'entrée de la surface tunisienne. Chamakh détourne brillamment le ballon en corner
14:56 - Entrée des joueurs !
Les 22 joueurs font leur apparition font leur entrée sur la pelouse du Stade Roi Baudoin dans une très belle ambiance
14:48 - Conditions idéales
Les conditions de jeu sont idéales ce samedi à Bruxelles. Le temps est relativement frais (18°) avec un petit vent de 18km/h. Des conditions que les deux équipes ne vont certainement pas retrouver aux Etats-Unis
????️ ????????????????????-???????????????????? - ???????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????? pic.twitter.com/qryVqxcqDy— Les Aigles de Carthage ???????????? (@LADCOfficiel) June 6, 2026
14:41 - Le onze Belge
De Ketelaere, l'attaquant de l'Atalanta Bergame enchaîne une seconde titularisation de suite en pointe l'attaque des Diables Rouges. Derrière lui, il y aura un trident De Bruyne, Doku et Tossard. Le onze Belge concocté par Rudi Garica est comme suit : Courtois - Castagne, Mechele, Ngoy, Meunier - Onana, Tielemans, De Bruyne, Tossard, Doku - De Ketelaere
????| ???????? OFFICIAL: Your starting XI for the Red Devils against Tunisia today.— Absolute Belgian Fans ???????? (@BelgianFans) June 6, 2026
???? 4 changes from the next game, as the team switched back to a back 4 system.
???? Meunier, Castagne, Mechele and Trossard are in for Saelemaekers, De Cuyper, Theate and Raskin.
Your thoughts? ????… pic.twitter.com/RUfqMqPIeu
14:36 - Mejbri sur le banc
Grosse surprise dans la compo tunisienne avec la non titularisation de Mejbri. Mastouri a été titularisé en attaque. Le onze tunisien est comme suit : Chamakh - Ben Hmida, Rekik, Talbi, Arous - Hadj Mahmoud, Skhiri, Achouri, Gharbi, Ayari - Mastouri
???? | OFFICIEL, Le XI de la Tunisie ???????? pour affronter la Belgique ???????? !⚔️ #tunisia #football #viral #tendances #belgium #amical pic.twitter.com/wdBYWa3HKQ— Actu Foot Tunisie (@actufootunisie) June 6, 2026
14:25 - L'arbitre de la rencontre
C'est l'arbitre Grec Tasos Sidiropoulos qui dirigera cette rencontre entre la Belgique et la Tunisie
14:18 - Le programme des Belges
Ci dessous le calendrier de la Belgique lors de la Coupe du Monde 2026 dans un groupe G largement à sa portée :
- 15 juin 2026 : Belgique – Égypte
- 21 juin 2026 : Belgique – Iran
- 26 juin 2026 : Nouvelle-Zélande – Belgique
14:09 - Le calendrier de la Tunisie au Mondial
La Tunisie s'apprête à disputer sa phase de groupes de la Coupe du monde 2026 dans un groupe relevé composé de la Suède, du Japon et des Pays-Bas.
Ci dessous le programme des rencontres :
- 15 juin 2026 : Tunisie – Suède
- 21 juin 2026 : Tunisie – Japon
- 26 juin 2026 : Tunisie – Pays-Bas
14:00 - Historique entre les deux équipes
La Belgique et la Tunisie se retrouvent ce samedi pour une affiche qui rappelle plusieurs précédents marquants. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à la Coupe du monde 2018 en Russie, où les Diables rouges s'étaient largement imposés (5-2) lors de la phase de groupes. Quatre ans plus tôt, en 2014, les deux équipes s'étaient affrontées en match amical et s'étaient quittées sur un score de parité (1-1). Leur autre duel en Coupe du monde remonte à l'édition 2002 en Corée du Sud et au Japon. Cette rencontre s'était également soldée par un match nul (1-1). En trois confrontations officielles et amicales récentes, la Belgique compte donc une victoire, pour deux matches nuls face aux Aigles de Carthage.
13:00 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?
Les supporteurs tunisiens, belges et francophones pourront suivre cette affiche de préparation à la Coupe du monde 2026 en direct à la télévision. La rencontre sera retransmise sur la chaîne tunisienne El Watania, sur La Une en Belgique ainsi que sur L'Équipe Live en France
12:00 - La compo probable Belge
Après la victoire convaincante face à la Croatie (2-0), mardi dernier, Rudi Garcia devrait poursuivre ses essais tactiques lors du dernier match de préparation des Diables rouges avant la Coupe du monde 2026, samedi contre la Tunisie. Le sélectionneur belge avait surpris en optant pour un système à trois défenseurs centraux (3-5-2), avec un trio inédit composé d'Onana, Theate et Ngoy.
Satisfait du rendement collectif de son équipe, Garcia pourrait conserver cette organisation tout en procédant à quelques ajustements. Le technicien français dispose quasiment de l'ensemble de son effectif, seul Debast étant forfait en raison d'une blessure. Dans les buts, Courtois devrait être titularisé. Devant lui, De Cuyper, Theate, Ngoy et Saelemaekers devraient composer la ligne défensive.
Au milieu, Onana, Tielemans et Raskin sont attendus pour assurer l'équilibre du jeu. En attaque, le trio Doku-De Bruyne-De Ketelaere devrait être chargé d'alimenter le secteur offensif belge face à une Tunisie réputée pour sa solidité défensive.
11:00 - "L'équipe la plus forte possible.."
À la veille de cette rencontre, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi s’attendait à une opposition particulièrement relevée face aux Diables Rouges. « La Belgique possède de nombreux joueurs capables de faire la différence », a déclaré Lamouchi vendredi en conférence de presse au Heysel. « Nous connaissons leurs qualités. Pour eux aussi, ce sera le dernier match avant la Coupe du monde et Rudi Garcia voudra aussi aligner sa meilleure équipe au coup d'envoi. Les Diables voudront se montrer et c'est à nous de riposter, d'essayer de faire de notre mieux et d'embêter notre adversaire. Le danger viendra de partout, mais nous le savons déjà. »
Le technicien franco-tunisien devra également gérer plusieurs incertitudes au sein de son effectif après les perturbations rencontrées lors du déplacement vers la Belgique, en raison de la grève inopinée des contrôleurs aériens de Skeyes. « Nous devons procéder à quelques changements. Certains joueurs sont incertains. Nous ne prendrons aucun risque. Mais vu le niveau de notre adversaire, nous voulons tout de même aligner l'équipe la plus forte possible », a-t-il expliqué.
10:00 - Un onze légèrement remanié
Après la défaite concédée face à l’Autriche (0-1) en match amical, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi devrait apporter quelques retouches à son onze de départ afin de donner du temps de jeu à d’autres éléments et corriger certaines lacunes observées lors de cette rencontre. Aymen Dahmen pourrait retrouver sa place dans les buts à la place de Chamakh. Abdi, Talbi, Rekik et Valery composeront le quatuor défensif.
Au milieu de terrain, Lamouchi devrait procéder à plusieurs changements. Sébastien Tounketi est pressenti pour remplacer Ismael Gherbi, tandis qu’Elias Saad pourrait prendre la place de Rani Khedira. Hannibal Mejbri conserverait sa place comme relayeur, accompagné de Khalil Ayara, attendu à la place d’Anis Ben Slimane. Le capitaine Ellyes Skhiri devrait quant à lui rester un élément incontournable du dispositif.
En attaque, Chaouat tient la corde pour débuter à la pointe, même si le jeune Rayan Elloumi pourrait également obtenir sa chance. L’objectif sera de retrouver davantage d’efficacité offensive après une prestation globalement décevante contre les Autrichiens et de montrer un visage plus convaincant lors de la prochaine sortie des Aigles de Carthage.
09:00 - Le dernier test
Ce samedi, dans un stade Roi-Baudouin à guichets fermés, la Tunisie et la Belgique disputent leur dernier match de préparation avant la Coupe du monde 2026. Plus qu'une simple rencontre amicale, ce duel servira de répétition générale pour deux sélections désireuses de peaufiner leurs derniers réglages avant leur entrée en lice dans la compétition.
Battus de justesse par l'Autriche (0-1) lors de leur précédente sortie, les Aigles de Carthage auront l'occasion de retrouver de la confiance face à un adversaire de premier plan. Sabri Lamouchi attend surtout des progrès dans l'animation offensive et les transitions, tout en évaluant l'état de forme de plusieurs cadres.
Ce choix d'adversaire répond également aux besoins des deux équipes. La Belgique souhaite se préparer à affronter des sélections au profil similaire à l'Égypte et à l'Iran, tandis que la Tunisie pourra se mesurer à une nation européenne proche du niveau des Pays-Bas et de la Suède, ses futurs adversaires au Mondial. Face à des Diables rouges en regain de forme, le test s'annonce particulièrement révélateur.
À une semaine de la Coupe du monde 2026, la Belgique et la Tunisie se retrouvent ce samedi à 15h au stade Roi-Baudouin pour leur ultime match de préparation. La rencontre sera diffusée en streaming sur L'Équipe Live Foot pour les abonnés.