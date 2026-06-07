DIRECT. Maroc - Norvège : grosse inquiétude, deux cadres marocains blessés, suivez le match

Dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2026, le Maroc affronte la Norvège ce dimanche au Sports Illustrated Stadium à New Jersey. Les Lions de l'Atlas ont connu une entame parfaite illustrée par le but de Brahim Diaz.

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22:31 - 61' - Une défense de fer Très belle prestation du quatuor défensif marocain aujourd'hui avec Diop et Riad dans l'axe qui laisse très peu d'espaces à Haaland et Sorloth depuis le début de cette rencontre

22:27 - 57' - Brahim Diaz se signale encore Bien servi à l'entrée de la surface, Brahim Diaz partvient à cadrer sa frappe mais Nyland repousse le cuir. Ca revient sur El Ayanoui qui dévie mal de la tête, le ballon passe juste au dessus des buts

22:24 - Des belles retrouvailles (vidéo) Erling Haaland et Achraf Hakimi qui ont joué ensemble une saison avec le Borussia Dortmund sont contents de se retrouver Achraf Hakimi ???? Erling Haaland#DimaMaghrib ???????? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z7kMnFwqyM — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 7, 2026

22:21 - 51' - Pressing plus haut des Norévgiens Les hommes de Solbakken viennent presser très haut la défense marocaine, mais n'arrive toujours à se procurer de grosses occasions franches

22:17 - 46' - Changements marocains Mohamed Ouahbi a procédé à deux changements à la pause. Ezzalzouli blessé a été remplacé par Rahimi, alors que Amrabat a pris la place de Bouaddi

22:16 - Début de seconde période ! C'est reparti à New Jersey pour la seconde période entre le Maroc et la Norvège

21:57 - Mi-temps à New Jersey Les Marocains ont livré une très belle période face à la Norvège et mène au score logiquement sur un but de Brahim Diaz. Mais les nouvelles ne sont pas toutes bonnes du côté des Lions de l'Atlas, Ezzalzouli et Mazraoui sont blessés gravement.

21:55 - 50+2' - Ezzalzouli s'effondre Les mains sur la tête, Ezzalzouli est effondré sur la pelouse. La blessure de l'ailier à l'air très sérieuse

21:52 - 45+4' - Ezzalzouli blessé à son tour Abdelsamed Ezzalzouli souffre du mollet. Il ne devrait pas poursuivre la rencontre en seconde période

21:50 - 45+2' - 4 minutes du temps additionnel Il y aura quatre minutes du temps additionnel dans cette première mi-temps entre le Maroc et la Norvège

21:47 - 43' - Haaland invisible Très peu de ballons touchés par Erling Haaland dans ce premier acte. L'attaquant de Manchetser City a beaucoup de mal à se défaire du marquage adverse

21:44 - 40' - Ryerson averti Carton jaune pour le latéral Norvégien pour un pied haut sur Riad

21:43 - 39' - Volée d'Ezzalzouli Idéalement servi par Brahim Diaz dans la surface, Ezzalzouli tente une volée mais il soulève trop sa frappe. Le ballon passe au dessus du cadre des buts Norvégiens

21:41 - 36' - Frappe cadrée de Hakimi Superbe frappe enveloppée d'Achraf Hakimi de vingt cinq mètres, elle est repoussée par Nyland avant que Wolfe n'écarte en corner

21:37 - 33' - Possession Norvégienne C'est bien les hommes de Solbakken qui monopolisent le ballon depuis l'ouverture du score marocaine, mais cette possession est stérile

21:33 - 29' - Mazraoui blessé Mazraoui blessé, à laissé sa place à Youssef Belamri. L'ancien joueur Mancunien a échangé avec le sélectionneur et ne semble pas pouvoir continuer cette rencontre

21:30 - 25' - Pause fraîcheur L'arbitre Canadien de la rencontre attribue une minute de pause pour les deux équipes pour se rafraîchir

21:27 - 23' - Bonne couverture de Hakimi Très bonne lecture de jeu de Hakimi qui devance Alexnader Sorloth sur un centre scandinave et dévie le ballon en corner

21:24 - Le but de Brahim Diaz (vidéo) Revivez le but inscrit par Brahim Diaz en début de rencontre ❗️Brahim Diaz ???????? ouvre le score pour le Maroc face à la Norvège. pic.twitter.com/QedFKoTDFs — AFRII FOOT (@AfriiFoot) June 7, 2026