DIRECT. Maroc - Norvège : grosse inquiétude, deux cadres marocains blessés, suivez le match
Dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2026, le Maroc affronte la Norvège ce dimanche au Sports Illustrated Stadium à New Jersey. Les Lions de l'Atlas ont connu une entame parfaite illustrée par le but de Brahim Diaz.
22:31 - 61' - Une défense de fer
Très belle prestation du quatuor défensif marocain aujourd'hui avec Diop et Riad dans l'axe qui laisse très peu d'espaces à Haaland et Sorloth depuis le début de cette rencontre
22:27 - 57' - Brahim Diaz se signale encore
Bien servi à l'entrée de la surface, Brahim Diaz partvient à cadrer sa frappe mais Nyland repousse le cuir. Ca revient sur El Ayanoui qui dévie mal de la tête, le ballon passe juste au dessus des buts
22:24 - Des belles retrouvailles (vidéo)
Erling Haaland et Achraf Hakimi qui ont joué ensemble une saison avec le Borussia Dortmund sont contents de se retrouver
Achraf Hakimi ???? Erling Haaland#DimaMaghrib ???????? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z7kMnFwqyM— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 7, 2026
22:21 - 51' - Pressing plus haut des Norévgiens
Les hommes de Solbakken viennent presser très haut la défense marocaine, mais n'arrive toujours à se procurer de grosses occasions franches
22:17 - 46' - Changements marocains
Mohamed Ouahbi a procédé à deux changements à la pause. Ezzalzouli blessé a été remplacé par Rahimi, alors que Amrabat a pris la place de Bouaddi
22:16 - Début de seconde période !
C'est reparti à New Jersey pour la seconde période entre le Maroc et la Norvège
21:57 - Mi-temps à New Jersey
Les Marocains ont livré une très belle période face à la Norvège et mène au score logiquement sur un but de Brahim Diaz. Mais les nouvelles ne sont pas toutes bonnes du côté des Lions de l'Atlas, Ezzalzouli et Mazraoui sont blessés gravement.
21:55 - 50+2' - Ezzalzouli s'effondre
Les mains sur la tête, Ezzalzouli est effondré sur la pelouse. La blessure de l'ailier à l'air très sérieuse
21:52 - 45+4' - Ezzalzouli blessé à son tour
Abdelsamed Ezzalzouli souffre du mollet. Il ne devrait pas poursuivre la rencontre en seconde période
21:50 - 45+2' - 4 minutes du temps additionnel
Il y aura quatre minutes du temps additionnel dans cette première mi-temps entre le Maroc et la Norvège
21:47 - 43' - Haaland invisible
Très peu de ballons touchés par Erling Haaland dans ce premier acte. L'attaquant de Manchetser City a beaucoup de mal à se défaire du marquage adverse
21:43 - 39' - Volée d'Ezzalzouli
Idéalement servi par Brahim Diaz dans la surface, Ezzalzouli tente une volée mais il soulève trop sa frappe. Le ballon passe au dessus du cadre des buts Norvégiens
21:41 - 36' - Frappe cadrée de Hakimi
Superbe frappe enveloppée d'Achraf Hakimi de vingt cinq mètres, elle est repoussée par Nyland avant que Wolfe n'écarte en corner
21:37 - 33' - Possession Norvégienne
C'est bien les hommes de Solbakken qui monopolisent le ballon depuis l'ouverture du score marocaine, mais cette possession est stérile
21:33 - 29' - Mazraoui blessé
Mazraoui blessé, à laissé sa place à Youssef Belamri. L'ancien joueur Mancunien a échangé avec le sélectionneur et ne semble pas pouvoir continuer cette rencontre
21:30 - 25' - Pause fraîcheur
L'arbitre Canadien de la rencontre attribue une minute de pause pour les deux équipes pour se rafraîchir
21:27 - 23' - Bonne couverture de Hakimi
Très bonne lecture de jeu de Hakimi qui devance Alexnader Sorloth sur un centre scandinave et dévie le ballon en corner
21:24 - Le but de Brahim Diaz (vidéo)
Revivez le but inscrit par Brahim Diaz en début de rencontre
❗️Brahim Diaz ???????? ouvre le score pour le Maroc face à la Norvège. pic.twitter.com/QedFKoTDFs— AFRII FOOT (@AfriiFoot) June 7, 2026
21:22 - 18' - Ezzalzouli tente sa chance
Après une une-deux avec Mazraoui, Ezzalzouli déclenche une frappe à l'entrée de la surface, mais la tentative du milieu de terrain de Betis Séville passe juste à côté du cadre
C'est le dernier grand test avec la Coupe du Monde 2026 pour le Maroc et la Norvège. Les deux équipes s'affrontent au Sports Illustrated à New Jersey ce dimanche 7 juin. Cette rencontre sera diffusée sur les chaînes marocaines Arryadia et Al Aoula.