DIRECT. Maroc - Norvège : grosse inquiétude, deux cadres marocains blessés, suivez le match

Nassim Beneddra

DIRECT. Maroc - Norvège : grosse inquiétude, deux cadres marocains blessés, suivez le match Dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2026, le Maroc affronte la Norvège ce dimanche au Sports Illustrated Stadium à New Jersey. Les Lions de l'Atlas ont connu une entame parfaite illustrée par le but de Brahim Diaz.

Score Maroc
Maroc
1 : 0-
Score Norvège
Norvège
En direct

22:31 - 61' - Une défense de fer

Très belle prestation du quatuor défensif marocain aujourd'hui avec Diop et Riad dans l'axe qui laisse très peu d'espaces à Haaland et Sorloth depuis le début de cette rencontre

22:27 - 57' - Brahim Diaz se signale encore

Bien servi à l'entrée de la surface, Brahim Diaz partvient à cadrer sa frappe mais Nyland repousse le cuir. Ca revient sur El Ayanoui qui dévie mal de la tête, le ballon passe juste au dessus des buts

22:24 - Des belles retrouvailles (vidéo)

Erling Haaland et Achraf Hakimi qui ont joué ensemble une saison avec le Borussia Dortmund sont contents de se retrouver

22:21 - 51' - Pressing plus haut des Norévgiens

Les hommes de Solbakken viennent presser très haut la défense marocaine, mais n'arrive toujours à se procurer de grosses occasions franches

22:17 - 46' - Changements marocains

Mohamed Ouahbi a procédé à deux changements à la pause. Ezzalzouli blessé a été remplacé par Rahimi, alors que Amrabat a pris la place de Bouaddi

22:16 - Début de seconde période !

C'est reparti à New Jersey pour la seconde période entre le Maroc et la Norvège

21:57 - Mi-temps à New Jersey

Les Marocains ont livré une très belle période face à la Norvège et mène au score logiquement sur un but de Brahim Diaz. Mais les nouvelles ne sont pas toutes bonnes du côté des Lions de l'Atlas, Ezzalzouli et Mazraoui sont blessés gravement.

21:55 - 50+2' - Ezzalzouli s'effondre

Les mains sur la tête, Ezzalzouli est effondré sur la pelouse. La blessure de l'ailier à l'air très sérieuse

21:52 - 45+4' - Ezzalzouli blessé à son tour

Abdelsamed Ezzalzouli souffre du mollet. Il ne devrait pas poursuivre la rencontre en seconde période

21:50 - 45+2' - 4 minutes du temps additionnel

Il y aura quatre minutes du temps additionnel dans cette première mi-temps entre le Maroc et la Norvège

21:47 - 43' - Haaland invisible

Très peu de ballons touchés par Erling Haaland dans ce premier acte. L'attaquant de Manchetser City a beaucoup de mal à se défaire du marquage adverse

21:44 - 40' - Ryerson averti

Carton jaune pour le latéral Norvégien pour un pied haut sur Riad

21:43 - 39' - Volée d'Ezzalzouli

Idéalement servi par Brahim Diaz dans la surface, Ezzalzouli tente une volée mais il soulève trop sa frappe. Le ballon passe au dessus du cadre des buts Norvégiens

21:41 - 36' - Frappe cadrée de Hakimi

Superbe frappe enveloppée d'Achraf Hakimi de vingt cinq mètres, elle est repoussée par Nyland avant que Wolfe n'écarte en corner

21:37 - 33' - Possession Norvégienne

C'est bien les hommes de Solbakken qui monopolisent le ballon depuis l'ouverture du score marocaine, mais cette possession est stérile

21:33 - 29' - Mazraoui blessé

Mazraoui blessé, à laissé sa place à Youssef Belamri. L'ancien joueur Mancunien a échangé avec le sélectionneur et ne semble pas pouvoir continuer cette rencontre

21:30 - 25' - Pause fraîcheur

L'arbitre Canadien de la rencontre attribue une minute de pause pour les deux équipes pour se rafraîchir

21:27 - 23' - Bonne couverture de Hakimi

Très bonne lecture de jeu de Hakimi qui devance Alexnader Sorloth sur un centre scandinave et dévie le ballon en corner

21:24 - Le but de Brahim Diaz (vidéo)

Revivez le but inscrit par Brahim Diaz en début de rencontre

21:22 - 18' - Ezzalzouli tente sa chance

Après une une-deux avec Mazraoui, Ezzalzouli déclenche une frappe à l'entrée de la surface, mais la tentative du milieu de terrain de Betis Séville passe juste à côté du cadre

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C'est le dernier grand test avec la Coupe du Monde 2026 pour le Maroc et la Norvège. Les deux équipes s'affrontent au Sports Illustrated à New Jersey ce dimanche 7 juin. Cette rencontre sera diffusée sur les chaînes marocaines Arryadia et Al Aoula.