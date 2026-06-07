Maroc - Norvège : le véritable test pour le Maroc, l'interrogation Hakimi, heure et chaîne TV

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, le Maroc affronte la Norvège ce dimanche dans le New Jersey, pour un test grandeur nature. Achraf Hakimi, tout juste sacré champion d'Europe avec le PSG, pourrait effectuer son retour.

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19:00 - La belle photo des Norvégiens Pour symboliser leur arrivée aux États-Unis, les joueurs norvégiens ont pris la pose en costumes de Vikings. Comme de véritables conquérants partis à la conquête du plus grand des trophées, la Coupe du monde 2026.

18:00 - Des bonnes nouvelles de Nayef Aguerd Les Lions de l’Atlas ont poursuivi cette semaine leur préparation avec sérieux et intensité, alternant séances en salle et exercices sur les terrains de The Pingry School, leur camp de base situé dans le New Jersey. Pour ce dernier match amical, l’équipe monte clairement en régime. Bonne nouvelle pour le staff, Chemsdine Talbi, un temps incertain après une légère alerte physique, a repris normalement l’entraînement collectif, dissipant les inquiétudes autour de son état de forme. Mais la principale satisfaction vient surtout de Nayef Aguerd. Le défenseur central a retrouvé le travail avec le groupe ces derniers jours, signe fort de son retour progressif et rassurant à l’approche du Mondial. Son intégration dans les séances collectives renforce les options défensives de la sélection et apporte une stabilité précieuse. Désormais, le groupe semble presque au complet, un atout majeur pour Mohamed Ouahbi dans cette dernière ligne droite. العمل متواصل والتركيز حاضر ????????



Focused and locked in ⚡️#DimaMaghrib ???????? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lfqMaXgGvr — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 6, 2026

17:00 - Le programme des Lions de l'Atlas Voici le programme du Maroc à la Coupe du monde 2026 (phase de groupes - Groupe C): 13 juin 2026 – 23h00 Brésil vs Maroc, MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey)

19 juin 2026 – 23h00 Écosse vs Maroc Boston Stadium, Foxborough (Massachusetts)

24 juin 2026 – 23h00 Maroc vs Haïti Atlanta Stadium, Atlanta (Géorgie)

16:00 - Le bizutage d'Ali Maamar Le jeune milieu de terrain d'Anderlecht, Ali Maamar a eu droit à un sacré bizutage hier de la part de ses partenaires ســعــدان إلــى عــلــي ????



Next on Lions’ Got Talent: Ali Maamar ????????#DimaMaghrib ???????? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dhoq9Fcly3 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 6, 2026

15:00 - 28 ans après La Norvège a retrouvé la scène mondiale après 28 ans d’absence en validant sa qualification pour la Coupe du monde grâce à une campagne exceptionnelle en zone UEFA. Sous les ordres de Ståle Solbakken, le Landslaget a enchaîné huit victoires consécutives, marquées notamment par deux succès éclatants face à l’Italie (3-0 puis 4-1), confirmant la montée en puissance du collectif norvégien. Portée par un Erling Haaland en état de grâce, auteur de 16 buts lors des éliminatoires et meilleur buteur européen de la phase qualificative, la Norvège a pu s’appuyer sur un duo offensif redoutable avec Martin Ødegaard, véritable chef d’orchestre d’Arsenal et de la sélection. Durant cette trêve internationale, le Landslaget a également confirmé sa dynamique lors de matchs amicaux face à des équipes qualifiées comme la Suisse et la Suède. Face à cette dernière, Jørgen Strand Larsen s’est illustré en inscrivant un doublé lors d’une victoire convaincante 3-1, renforçant la profondeur offensive norvégienne avant le Mondial.

14:00 - Haaland titulaire La Norvège pourrait se présenter avec un onze type, celui qui devrait débuter le Mondial face à l'Irak. Dans le couloir droit, Julian Ryerson s’impose comme un véritable maître à jouer, auteur de deux passes décisives contre la Suède le 1er juin. Au milieu et en attaque, la concurrence reste intense avec Strand Larsen qui a marqué des points grâce à un doublé lors de la dernière rencontre, mais Erling Haaland devrait logiquement retrouver sa place de titulaire aux côtés d’Alexander Sorloth. Sur le banc, Jens Petter Hauge (Bodo Glimt) continue de pousser pour une place dans le onze entrant après une saison convaincante avec Bodo/Glimt en Ligue des champions. La composition probable de la Norvège : Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe - Bobb, Berge, Aursnes, Nusa - Haaland, Sorloth.