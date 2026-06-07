Maroc - Norvège : un dernier test qui laisse des plumes aux Marocains, le résumé

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23:24 - Le résumé, le Maroc mal recompensé

Ce dernier galop d'essai des Lions de l'Atlas avant la Coupe du monde 2026 présentait d'étonnantes similitudes avec le Maroc-Norvège disputé il y a 28 ans à Montpellier (2-2). Certes, comparer un match de préparation à une rencontre officielle relève de l'exercice périlleux, mais une constante demeure, les Marocains ont une nouvelle fois dominé leurs homologues scandinaves sans parvenir à décrocher la victoire.

Les hommes de Mohamed Ouahbi ont offert une prestation séduisante, dynamique et inspirée face à une sélection norvégienne longtemps étouffée. Incapables de se procurer la moindre occasion franche durant une bonne partie du match, Erling Haaland et Alexander Sørloth ont passé une soirée plus proche du tourisme sportif que de la chasse aux buts.

L'ouverture du score de Brahim Diaz, auteur d'une frappe tendue après un excellent centre d'Abde Ezzalzouli, a rapidement donné le ton de la rencontre (8e, 1-0). Portés par des transitions éclairs et un jeu vertical particulièrement efficace, les Lions de l'Atlas ont multiplié les situations dangereuses. Brahim Diaz (16e, 57e), Ezzalzouli (18e, 39e) puis Achraf Hakimi (37e) ont tous eu l'occasion de faire le break.

En face, les hommes de Ståle Solbakken n'avaient pratiquement rien à se mettre sous la dent jusqu'à l'égalisation de Martin Ødegaard. Bien servi après un remarquable numéro d'Oscar Bobb, qui a donné quelques sueurs froides à Belamri, le capitaine d'Arsenal a conclu de près pour remettre les compteurs à égalité (75e, 1-1). Mais le Maroc n'était plus tout à fait le même. Au sens propre comme au sens figuré.

Déjà contraint de perdre Ezzalzouli et Mazraoui sur blessure avant le début du second acte, Mohamed Ouahbi a procédé à une véritable révolution à la 65e minute en effectuant sept changements d'un seul coup. Un choix compréhensible dans un match amical, mais qui a inévitablement cassé le rythme et réduit les chances de voir les Lions arracher la victoire.

Malgré ce résultat frustrant, le sélectionneur marocain pourra tirer de nombreux enseignements positifs de cette rencontre. Avec son effectif au complet, le Maroc possède les armes pour poser des problèmes à n'importe quelle nation. Reste désormais à surveiller l'état de santé d'Ezzalzouli et de Mazraoui. Car le Brésil arrive à grands pas. Et au vu de l'impressionnante marée rouge et verte qui a envahi les tribunes du Sports Illustrated Stadium ce dimanche, les coéquipiers d'Achraf Hakimi devraient bénéficier d'un soutien presque aussi chaleureux qu'à Casablanca ou Rabat lorsqu'ils retrouveront la Seleção dans neuf jours à New York.