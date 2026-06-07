Maroc - Norvège : un dernier test qui laisse des plumes aux Marocains, le résumé
Dans leur préparation au Mondial 2026, le Maroc et la Norvège ont fait match nul (1-1) à New Jersey. Les Marocains ont montré un visage séduisant pour ce dernier test mais ils ont peut-être perdu Ezzalzouli et Mazraoui sont sortis sur blessure.
23:31 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes!
Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances
نهاية المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بين منتخبنا الوطني ومنتخب النرويج— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 7, 2026
???? Full-time! ????????1-1????????
A draw against Norway in our final friendly before the #FIFAWorldCup ????#DimaMaghrib pic.twitter.com/TFquDzGGlq
23:24 - Le résumé, le Maroc mal recompensé
Ce dernier galop d'essai des Lions de l'Atlas avant la Coupe du monde 2026 présentait d'étonnantes similitudes avec le Maroc-Norvège disputé il y a 28 ans à Montpellier (2-2). Certes, comparer un match de préparation à une rencontre officielle relève de l'exercice périlleux, mais une constante demeure, les Marocains ont une nouvelle fois dominé leurs homologues scandinaves sans parvenir à décrocher la victoire.
Les hommes de Mohamed Ouahbi ont offert une prestation séduisante, dynamique et inspirée face à une sélection norvégienne longtemps étouffée. Incapables de se procurer la moindre occasion franche durant une bonne partie du match, Erling Haaland et Alexander Sørloth ont passé une soirée plus proche du tourisme sportif que de la chasse aux buts.
L'ouverture du score de Brahim Diaz, auteur d'une frappe tendue après un excellent centre d'Abde Ezzalzouli, a rapidement donné le ton de la rencontre (8e, 1-0). Portés par des transitions éclairs et un jeu vertical particulièrement efficace, les Lions de l'Atlas ont multiplié les situations dangereuses. Brahim Diaz (16e, 57e), Ezzalzouli (18e, 39e) puis Achraf Hakimi (37e) ont tous eu l'occasion de faire le break.
En face, les hommes de Ståle Solbakken n'avaient pratiquement rien à se mettre sous la dent jusqu'à l'égalisation de Martin Ødegaard. Bien servi après un remarquable numéro d'Oscar Bobb, qui a donné quelques sueurs froides à Belamri, le capitaine d'Arsenal a conclu de près pour remettre les compteurs à égalité (75e, 1-1). Mais le Maroc n'était plus tout à fait le même. Au sens propre comme au sens figuré.
Déjà contraint de perdre Ezzalzouli et Mazraoui sur blessure avant le début du second acte, Mohamed Ouahbi a procédé à une véritable révolution à la 65e minute en effectuant sept changements d'un seul coup. Un choix compréhensible dans un match amical, mais qui a inévitablement cassé le rythme et réduit les chances de voir les Lions arracher la victoire.
Malgré ce résultat frustrant, le sélectionneur marocain pourra tirer de nombreux enseignements positifs de cette rencontre. Avec son effectif au complet, le Maroc possède les armes pour poser des problèmes à n'importe quelle nation. Reste désormais à surveiller l'état de santé d'Ezzalzouli et de Mazraoui. Car le Brésil arrive à grands pas. Et au vu de l'impressionnante marée rouge et verte qui a envahi les tribunes du Sports Illustrated Stadium ce dimanche, les coéquipiers d'Achraf Hakimi devraient bénéficier d'un soutien presque aussi chaleureux qu'à Casablanca ou Rabat lorsqu'ils retrouveront la Seleção dans neuf jours à New York.
23:07 - Le Maroc séduit mais ne gagne pas
Les Lions de l'Atlas ont globalement dominé ce dernier match amical face à la Norvège grâce à un jeu en transition rapide illustré par le butd e Brahim Diaz (8e). Les nombreux changement procédés en seconde période ont fragilisé le bloc défensif des Marocains ce qui a permit à Odegaard (75e). Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a du tirer beaucoup de points positifs de ce match amical hormis la sortie sur blessure de Mazraoui et Ezzalzouli
23:01 - L'arbitre met fin à la rencontre
Sans arrêts de jeu en seconde période, l'arbitre Canadien met un terme à cette rencontre entre le Maroc et la Norvège qui se quittent sur un match nul 1-1
22:57 - 89' - Reprise manquée d'Amaimouni
Sur un corner tiré par Al Mourabet, Amaimouni tente une reprise sans contrôle, mais le ballon passe largement au dessus du cadre
22:56 - Le but d'Odegaard (vidéo)
Revivez le but d'égalisation de Martin Odegaard
????????-????????— L'Équipe (@lequipe) June 7, 2026
Martin Odegaard égalise pour la Norvège face au Maroc !
Le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/djek4PZEln
22:55 - 85' - baisse de rythme
Le rythme de cette rencontre a baissé en seconde période notamment à cause de la fatigue des joueurs et de la chaleur
22:50 - 81' - Sortie de Odegaard
Sortie du buteur norvégien Martin Odegaard, il est remplacé par Thortsvedt
22:48 - 78' - Des changements qui ont fragilisé le Maroc
Les 7 changements marocains à la 65è minute ont considérablement fragilisé l'équipe marocaine même si les entrants ont apporté du sang neuf
22:46 - 76' - Egalisation d'Odegaard (1-1)
Oscar Bobb déborde sur le côté droit avant de centrer pour Odegaard seul dans l'axe de la surface. Le milieu d'Arsenal ne se fait pas prier et pousse le ballon dans les filets. C'est la seule occasion Norvégienne de cette rencontre
22:43 - 73' - Sorloth et Haaland remplacés
L'attaquant Norvégien Sorloth a laissé sa place à Bobb, alors que Haaland est remplacé par Larsen. D'autres joueurs Norvégiens sont entrés comme Berg, Bjorkan, Ostigard à la place de Berge, Ajer, Wolfe
22:41 - L'hymne marocain (vidéo)
Revivez en vidéo l'hymne marocain en avant-match
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22:40 - 70' - Pause fraîcheur
Une deuxième pause fraîcheur est instaurée par l'arbitre dans ce match Maroc - Norvège
22:39 - 69' - Wolfe agressif
Grosse semelle de Wolfe sur Amaimouni. L'arbitre siffle faute mais n'attribue pas aucun carton au latéral Norvégien
22:35 - 65' - une autre équipe du Maroc
A l'instar des entraîneurs de rugby qui font changer d'un coup le pack arrière, Mohamed Ouahbi procède à sept changements d'un coup. Sorties de Diop, Riad, El Ayanoui, Hakimi, Ounahi, Diaz et Saibari et entrées de Saadane, El Halhal, El Mourabet, Ouahdi, El Khannous, Amaimouni et El Kaabi
22:31 - 61' - Une défense de fer
Très belle prestation du quatuor défensif marocain aujourd'hui avec Diop et Riad dans l'axe qui laisse très peu d'espaces à Haaland et Sorloth depuis le début de cette rencontre
22:27 - 57' - Brahim Diaz se signale encore
Bien servi à l'entrée de la surface, Brahim Diaz partvient à cadrer sa frappe mais Nyland repousse le cuir. Ca revient sur El Ayanoui qui dévie mal de la tête, le ballon passe juste au dessus des buts
22:24 - Des belles retrouvailles (vidéo)
Erling Haaland et Achraf Hakimi qui ont joué ensemble une saison avec le Borussia Dortmund sont contents de se retrouver
Achraf Hakimi ???? Erling Haaland#DimaMaghrib ???????? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z7kMnFwqyM— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 7, 2026
22:21 - 51' - Pressing plus haut des Norévgiens
Les hommes de Solbakken viennent presser très haut la défense marocaine, mais n'arrive toujours à se procurer de grosses occasions franches
22:17 - 46' - Changements marocains
Mohamed Ouahbi a procédé à deux changements à la pause. Ezzalzouli blessé a été remplacé par Rahimi, alors que Amrabat a pris la place de Bouaddi
C'est le dernier grand test avec la Coupe du Monde 2026 pour le Maroc et la Norvège. Les deux équipes s'affrontent au Sports Illustrated à New Jersey ce dimanche 7 juin. Cette rencontre sera diffusée sur les chaînes marocaines Arryadia et Al Aoula.