Maroc - Norvège : le véritable test pour le Maroc, l'interrogation Hakimi, heure et chaîne TV

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, le Maroc affronte la Norvège ce dimanche dans le New Jersey, pour un test grandeur nature. Achraf Hakimi, tout juste sacré champion d'Europe avec le PSG, pourrait effectuer son retour.

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16:00 - Le bizutage d'Ali Maamar Le jeune milieu de terrain d'Anderlecht, Ali Maamar a eu droit à un sacré bizutage hier de la part de ses partenaires ســعــدان إلــى عــلــي ????



Next on Lions’ Got Talent: Ali Maamar ????????#DimaMaghrib ???????? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dhoq9Fcly3 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 6, 2026

15:00 - 28 ans après La Norvège a retrouvé la scène mondiale après 28 ans d’absence en validant sa qualification pour la Coupe du monde grâce à une campagne exceptionnelle en zone UEFA. Sous les ordres de Ståle Solbakken, le Landslaget a enchaîné huit victoires consécutives, marquées notamment par deux succès éclatants face à l’Italie (3-0 puis 4-1), confirmant la montée en puissance du collectif norvégien. Portée par un Erling Haaland en état de grâce, auteur de 16 buts lors des éliminatoires et meilleur buteur européen de la phase qualificative, la Norvège a pu s’appuyer sur un duo offensif redoutable avec Martin Ødegaard, véritable chef d’orchestre d’Arsenal et de la sélection. Durant cette trêve internationale, le Landslaget a également confirmé sa dynamique lors de matchs amicaux face à des équipes qualifiées comme la Suisse et la Suède. Face à cette dernière, Jørgen Strand Larsen s’est illustré en inscrivant un doublé lors d’une victoire convaincante 3-1, renforçant la profondeur offensive norvégienne avant le Mondial.

14:00 - Haaland titulaire La Norvège pourrait se présenter avec un onze type, celui qui devrait débuter le Mondial face à l'Irak. Dans le couloir droit, Julian Ryerson s’impose comme un véritable maître à jouer, auteur de deux passes décisives contre la Suède le 1er juin. Au milieu et en attaque, la concurrence reste intense avec Strand Larsen qui a marqué des points grâce à un doublé lors de la dernière rencontre, mais Erling Haaland devrait logiquement retrouver sa place de titulaire aux côtés d’Alexander Sorloth. Sur le banc, Jens Petter Hauge (Bodo Glimt) continue de pousser pour une place dans le onze entrant après une saison convaincante avec Bodo/Glimt en Ligue des champions. La composition probable de la Norvège : Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe - Bobb, Berge, Aursnes, Nusa - Haaland, Sorloth.