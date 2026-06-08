Coupe du monde 2026 : attention à l'arbitrage, les règles changent lors de ce Mondial !

La Coupe du monde instaure de nouvelles règles inédites pour le Mondial.

Qui dit Coupe du monde, dit petite révolution cette année. Pour la première fois de l'histoire, le Mondial aura droit à 48 pays avec l'apparition des seizièmes de finale pour la première fois de l'histoire. Les deux premiers de chaque groupe mais aussi les huit meilleurs troisièmes se qualifieront pour la suite de la compétition et les seizièmes de finale. Un changement qui va permettre aux petites nations d'être mises en avant dans ce Mondial et de pourquoi pas rêver d'un 8e de finale.

La VAR change

Plusieurs nouvelles mesures arbitrales arrivent dans cette Coupe du monde et elles concerneront les 52 arbitres centraux, 88 assistants et 30 officiels à la vidéo. Clément Turpin (3e participation après 2018 et 2022) et François Letexier (première participation), seront d'ailleurs les deux seuls arbitres français chez les principaux. Chez les assistants et à la vidéo les Français Jérôme Brisard, Cyril Mugnier, Benjamin Pages, Mehdi Rahmouni et Nicolas Danos seront de la partie, mais pas Stéphanie Frappart.

Durant cette Coupe du monde, on assistera au compte à rebours de cinq secondes en cas de gain de temps excessif sur une touche avec une perte du ballon en cas de dépassement. Il y aura aussi un délai de dix secondes accordé à chaque équipe lors d'une session de remplacement. Une règle "testée" à leur insu par l'Islande face au Japon lors d'un match amical, le 31 mai dernier. Les Japonais ont ouvert le score alors que leurs adversaires étaient à dix, sanctionnés pour un changement effectué trop lentement.

et obligation pour un joueur blessé de sortir du terrain pendant au moins une minute. La VAR sera également élargie puisque l'assistance vidéo pourra désormais trancher en cas de deuxième carton jaune erroné, d'erreur d'arbitrage sur une faute sanctionnée d'un carton ou sur les corners.

Il y aura aussi l'apparition de pauses fraîcheurs systématiques de trois minutes à la moitié de chaque mi-temps. Une évolution qui découpe ainsi les rencontres en quart-temps...