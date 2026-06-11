Ophélie Meunier : "Je lis, je mange, je dors foot", elle est tombée dans le football grâce à son ex

La journaliste sera à l'animation des soirées de la Coupe du monde sur M6.

Le groupe M6, diffuseur officiel de la Coupe du monde, mise sur sa journaliste de terrain, Ophélie Meunier, pour couvrir cette Coupe du monde 2026. Dans un milieu malheureusement très sexiste, la journaliste sait pertinemment qu'elle n'échappera pas aux critiques comme elle a confié sur France 2. "Je n'y échapperai pas, c'est le jeu. Je n'y échapperai pas, c'est certain. Voilà, c'est dit!" Mais elle insiste sur son rôle d'animatrice et pas de journaliste sportive. "Merci de le dire, je ne suis pas journaliste sportive. J'ai beaucoup trop de respect pour les journalistes sportifs parce que, au-delà du foot qui nous passionne tous ou presque, il faut savoir tellement de choses sur le sport. Être journaliste sportif, c'est vraiment un métier difficile et je ne le suis pas."

Elle est tombée amoureuse du foot grâce à son ex

Invitée de Laure Boulleau pour PSG Originals en 2025, Ophélie Meunier a dévoilé comment elle est devenue amoureuse du PSG et du foot. La journaliste a alors raconté : " Comment est venue ma passion pour le football ? L'histoire est assez amusante. C'est une histoire d'un 14 février, de Saint-Valentin. C'était un PSG-ASSE. Ça date. Mon amoureux de l'époque me dit : " J'ai des places pour aller voir le match, mais c'est le 14 février ". Je sentais qu'il ne voulait pas m'imposer ça, mais en même temps il en a envie. Je dis : " Non, super, je n'ai jamais vu de match au Parc. Avec plaisir, j'adore l'idée ". Donc on vient voir ce match et vraiment, pour moi, c'est la révélation. Je me dis mais comment j'ai pu passer à côté de ça. C'est deux mondes de voir un match à la télé et dans un stade. Là, je m'en aperçois, je le vis physiquement.

J'ai adoré l'ambiance, j'ai eu des frissons, j'avais envie de crier. Et puis le goût est venu après de manière progressive. J'ai commencé à essayer de plus comprendre. Je partais de zéro, je connaissais les règles de base, mais les subtilités, je maitrisais moins. Et ensuite, j'ai commencé, il y a 7-8 ans de ça, à venir plus régulièrement au Parc, c'est-à-dire une à deux fois par mois à venir voir les matchs ici. Et j'ai vraiment développé un amour pour le PSG depuis 7-8 ans."