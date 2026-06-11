Xavier Domergue : son père est une ancienne légende du foot français

Le commentateur de M6 a un nom bien connu dans le milieu du football.

Pour les plus anciens, le nom Domergue doit certainement vous dire quelque chose... Logique, le présentateur vedette de M6, Xavier Domergue, est tout simplement le fils de l'ancienne légende du foot français, Jean-François Domergue. International français et surtout champion d'Europe avec les Bleus en 1984, l'ancien joueur est un nom bien connu dans le milieu du football. Alors est ce que quand on s'appelle Domergue, on rêve d'une carrière de footballeur ? Pas forcément selon les mots du journaliste pour Issy.com...

"Je n'en ai jamais rêvé même si j'ai joué à bon niveau (CFA) et qu'à une époque j'aurais pu intégrer le centre de formation des Girondins. Mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour. J'ai juste été baigné dans le foot. Jeune, je jouais au tennis ballon avec Platini, les grands joueurs de Bordeaux venaient à la maison… Le foot c'était ma vie de famille, ma passion et je voulais juste que ça le reste, sans plan de carrière précis. Travailler dans les médias fut une chose assez naturelle pour moi. Sauf quand Charles Biétry a voulu un jour que je commente une rediffusion de la demi-finale de l'Euro 84, contre le Portugal, pendant laquelle mon père avait marqué deux buts : là ça a été très fort en émotions."

Le parcours de Xavier Domergue

Xavier Domergue a réalisé une partie de son cursus à l'IUT de Bordeaux où il étudie le journalisme. Il part ensuite en école de commerce à l'ISEG, toujours en Gironde. De 2004 à 2006, il intervient au sein de la chaîne TV7 Bordeaux où il acquiert sa première expérience professionnelle dans le domaine du journalisme. En 2006, Xavier Domergue réalise son stage de fin d'étude à Eurosport. Il est prolongé au sein de la chaîne pour occuper le poste de pigiste pendant six ans. En parallèle, il travaille également pour le compte d'Orange Sport et de Ma Chaîne Sport. C'est lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012 que Charles Bietry le contacte pour lui proposer un poste à Bein Sports. De 2012 à 2020, Xavier Domergue est ainsi journaliste puis commentateur sportif au sein de Bein Sports avant de partir pour M6 et couvrir les Bleus.