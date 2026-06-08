DIRECT. France - Irlande du Nord : les Bleus maladroits mais pas malheureux, suivez le match

La France a pris l'avantage contre l'Irlande du Nord ce lundi soir à Lille grâce à Michael Olise, pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde 2026. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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21:55 - Trois minutes de temps additionnel Il y aura trois minutes de temps additionnel minimum entre la France et l'Irlande du Nord durant cette première période.

21:52 - BUT ! Olise débloque le match pour les Bleus (1-0) L'équipe de France trouve la faille contre l'Irlande du Nord ! Parti à la limite du hors-jeu, Désiré Doué réussit un superbe contrôle sur le côté gauche et joue bien en retrait pour Ousmane Dembélé. Le Ballon d'or 2025 frappe du gauche mais le ballon est contré par un défenseur britannique... ce qui profite à Michael Olise, qui pousse le ballon au fond des filets. 1-0 pour les Bleus !

21:50 - Saliba impérial La défense de la France est prise par un superbe appel dans la surface de Kelly, qui manque un peu son contrôle, ce qui permet à Saliba de revenir pour intervenir juste à temps.

21:47 - Lacroix est parti s'échauffer côté français Le défenseur de Crystal Palace Maxence Lacroix est déjà parti s'échauffer du côté de l'équipe de France. En espérant que William Saliba ou Dayot Upamecano n'aient pas un problème physique...

21:44 - Dembélé frustré Ousmane Dembélé vit une première période assez frustrante, à l'image de ce ballon perdu alors qu'il était revenu plus bas pour tenter d'orienter le jeu. Le Parisien touche peu le cuir dans ce rôle de numéro 10 et n'arrive pas à combiner avec ses coéquipiers.

21:41 - La France ne trouve pas de solution Malgré quatre joueurs offensifs de grande qualité présent sur la pelouse, l'équipe de France ne parvient pas à se montrer très dangereux jusqu'à présent contre cette solide équipe de l'Irlande du Nord.

21:37 - C'est reparti entre la France et l'Irlande du Nord Après cette petite pause fraîcheur, c'est déjà reparti entre la France et l'Irlande du Nord à Lille.

21:35 - Pause fraîcheur à Lille Alors que le toit est fermé à cause de la pluie, la France et l'Irlande du Nord font quand même une pause fraîcheur, pour prendre leurs marques avant la Coupe du monde où les Bleus en auront normalement plus besoin.

21:34 - Olise essaye de loin à son tour Michael Olise repique vers l'axe après avoir bien dribblé et déclenche un tir du gauche mais c'est un peu trop écrasé et ça termine dans les gants de Charles Pierce.

21:30 - But refusé aux Bleus et à Mbappé ! Kylian Mbappé pense marquer le premier but de la France contre l'Irlande du Nord mais le but est refusé pour une position de hors-jeu ! Sur un tir de Tchouaméni, le ballon a heurté le poteau avant de revenir pour Doué qui a bien trouvé Mbappé dans la surface. Mais le joueur du PSG était bel et bien hors-jeu.

21:28 - Rabiot tente sa chance Adrien Adriot a quelques mètres devant lui pour avancer et s'avance jusqu'à l'entrée de la surface avant de frapper en force, mais le ballon passe au-dessus !

21:25 - Kelly pas loin de tromper Maignan L'opportunité pour l'Irlande du Nord ! Un peu oublié par Hernandez, Kelly est trouvé dans la profondeur et déclenche un tir croisé puissant mais le ballon fuit le cadre pour quelques centimètres finalement.

21:22 - Mbappé pourrait égaler ou dépasser Giroud L'un des enjeux de la soirée est aussi le record d'Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 buts en 137 sélections), qui pourrait être égalé ou battu par Kylian Mbappé (56 buts en 97 matchs avant ce soir).

21:19 - Mbappé manque le cadre ! Jules Koundé déborde bien sur la droite et centre fort en retrait. Le ballon arrive au deuxième poteau jusqu'à Hernandez qui transmet à Mbappé. Sur la gauche, l'attaquant tricolore enroule son tir mais ça passe juste au-dessus !

21:18 - Premier corner pour la France L'équipe de France obtient un premier corner dans cette rencontre. Michael Olise est à la baguette et le joue court pour Doué qui enroule, mais la défense britannique repousse le danger.

21:16 - L'Irlande du Nord bien compacte Comme on pouvait s'y attendre, le sélectionneur nord-irlandais Michael O'Neill a mis en place une équipe assez défensive pour cette rencontre, avec un 5-4-1 très dense qui se regroupe rapidement à la perte du ballon.

21:13 - Première faute sur Théo Hernandez Théo Hernandez s'écroule après avoir pris un coup sur la cheville, le long de la ligne de touche. Plus de peur que de mal pour le défenseur français, mais forcément, tous les joueurs tricolores espèrent ne pas se blesser aujourd'hui avant la Coupe du monde.

21:12 - Olise à droite, Dembélé dans l'axe Les premiers instants de ce match entre la France et l'Irlande du Nord permettent de voir que c'est Michael Olise qui prend le côté droit de l'attaque française, avec Désiré Doué à gauche et Ousmane Dembélé dans l'axe, avec Kylian Mbappé.

21:10 - C'est parti entre la France et l'Irlande du Nord ! C'est parti entre la France et l'Irlande du Nord sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy ! Ce sont les joueurs français qui engagent pour cette première période, avec le maillot vert sur les épaules.

21:06 - La Marseillaise retentit Après le God save the Queen en l'honneur de l'Irlande du Nord, place désormais à La Marseillaise dans le stade Pierre-Mauroy, dont le toit est fermé pour cette rencontre.

21:04 - Les équipes pénètrent sur la pelouse Les équipes de France et d'Irlande du Nord pénètrent sur la pelouse de la Decathon Arena de Villeneuve-d'Ascq dans une très belle ambiance ! Le coup d'envoi sera donné juste après les hymnes des deux nations.

20:58 - Deschamps veut tester ses titulaires habituels À huit jours du premier match de la Coupe du monde 2026 pour la France, prévu le 16 juin face au Sénégal, cette rencontre contre l'Irlande du Nord fait office de dernière répétition pour les Bleus. Didier Deschamps a révélé que l'équipe alignée face aux Lions de la Teranga dans le New Jersey ressemblerait forcement à celle de ce lundi soir. "Oui, probablement, pas forcément un copier-coller, on ne sait jamais mais je ne vais pas changer six ou sept joueurs entre ceux qui commenceront demain et le match du 16 contre le Sénégal", a-t-il expliqué aux journalistes dimanche.

20:52 - Les Bleus vont jouer "le match à fond" contre l'Irlande du Nord À huit jours du premier match de la Coupe du monde pour la France, le 16 juin contre le Sénégal, les Bleus sont-ils tentés de ne pas jouer à fond cette rencontre de préparation contre l'Irlande du Nord ? Non, selon Adrien Rabiot. "Il y a des blessures qui peuvent survenir et on aimerait éviter cela. Mais c’est compliqué d’attaquer un match à 50 % aussi, de se dire qu’il faut y aller à moitié, a-t-il expliqué devant la presse dimanche. Donc il faut jouer le match à fond en ayant l’idée de faire une belle dernière répétition pour arriver aux États-Unis avec beaucoup de confiance."

20:46 - Quels pronostics pour France - Irlande du Nord ? Pour cette rencontre amicale, la France est donné favorite par les différents sites de paris sportifs pour ce dernier match avant la Coupe du monde 2026 contre l'Irlande du Nord ce lundi soir. La cote pour une victoire des Bleus oscille entre 1,1 et 1,2 tandis que celle d'une victoire des Britanniques à Lille se situe entre 10 et 25. La cote pour un match nul est d'environ 9.