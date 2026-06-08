France - Irlande du Nord : Deschamps prêt à dire adieu à la France, heure et chaîne TV
L'équipe de France dispute son dernier match de préparation avant la Coupe du monde 2026 ce lundi contre l'Irlande du Nord, à Lille (21h10). L'occasion pour le sélectionneur Didier Deschamps de faire ses adieux aux supporters français, pour son dernier match en France.
11:30 - Didier Deschamps, grande dernière en France
À la tête de l'équipe de France depuis 14 ans maintenant, Didier Deschamps va vivre ce soir son dernier match en tant que sélectionneur sur le sol français, avant que les Bleus ne s'envolent aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde 2026. Ce sera son 90e match dans l'Hexagone (178 au total). Lors des 89 rencontres disputées sous Didier Deschamps à domicile, l'équipe de France en a gagné 62, pour 13 défaites et 14 matchs nuls.
Le match France - Irlande du Nord, qui sert aux Bleus à se préparer pour la Coupe du monde 2026, a été fixé le lundi 8 juin 2026, à 21h10, à la Decathlon Arena de Villeneuve-d'Ascq sur TF1. Comme c'était le cas pour le premier match amical de la France jeudi dernier à Nantes contre la Côte d'Ivoire (1-2), il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce France - Irlande du Nord : la rencontre a été programmée par TF1.