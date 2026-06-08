Christian Eriksen : son état de santé après son nouveau malaise cardiaque

Le Danois, déjà victime d'un malaise cardiaque il y a quelques années, a eu un nouveau malaise lors d'un match de préparation face à l'Ukraine ce dimanche.

Des images qui rappellent de vieux mauvais souvenirs. Le capitaine du Danemark, Christian Erkisen, a encore une fois été victime d'un malaise cardiaque lors du match de préparation à la Coupe du monde entre le Danemark et l'Ukraine ce dimanche 7 juin, quasiment 5 ans jour pour jour après celui qui avait choqué le monde du football le 12 juin 2021 lors de l'Euro de football.

Si les premières nouvelles étaient déjà rassurantes (après avoir reçu des soins, le milieu offensif s'est relevé et a quitté le terrain par ses propres moyens), il a ensuite été transporté au Centre hospitalier universitaire d'Odense. "Il a perdu brièvement connaissance mais est revenu à lui très rapidement. Il va subir plusieurs examens à l'hôpital pour déterminer les causes de l'incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins. Mais il va bien et il m'a demandé de saluer ses coéquipiers et de leur dire qu'il est OK", a expliqué le médecin dimanche soir.

Le médecin de la sélection danoise a de nouveau confirmé dans un communiqué ce lundi avoir "parlé à Christian ce (lundi) matin" et qu'" il va bien". "Il est avec sa famille et de bonne humeur. On s'attend à ce qu'il sorte bientôt de l'hôpital et puisse rentrer chez lui ", a expliqué Morten Boesen. Selon les premières informations, le défibrillateur automatique implantable (DAI) implanté en 2021 et avec lequel vit depuis Eriksen se serait enclenché dimanche soir pour prendre le relais de son coeur, alors défaillant quelques instants.

Aucune information sur la nature du nouveau malaise qu'a subi le numéro 10 ni sur l'éventuel impact sur la suite de sa carrière n'a été communiquée...

Le défibrillateur impliqué ?

Interrogé par le journal danois Jyllands-Posten, le professeur Gunnar Gislason, médecin-chef et directeur de la recherche à l'Association danoise de cardiologie, explique que le défibrillateur est peut-être le responsable de cette nouvelle alerte. L'outil peut à la fois tenter de briser un rythme cardiaque trop rapide par des impulsions électriques mais aussi délivrer un choc électrique si cela ne fonctionne pas. "Cela peut être assez intense pour la personne, car c'est comme recevoir un choc électrique avec un défibrillateur classique. On est essoufflé, on a le souffle court et on se sent mal. On perd des forces."