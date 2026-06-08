Désiré Doué : il a voulu arrêter le foot

Le double champion d'Europe du PSG a failli tout arrêter.

Désiré Doué pourrait être l'une des stars de la prochaine Coupe du monde. Sacré meilleur espoir pour la 2e année consécutive aux Trophées UNFP, le Parisien n'a pourtant plus rien d'un espoir. Mais ce que certains ne savent pas, c'est que le joueur formé à Rennes et révélé par un certain Bruno Genesio, a failli ne pas connaître le plus haut niveau.

Lors de son passage chez les U-11 au Stade Rennais, Désiré Doué a bien failli arrêter de jouer et tout foutre en l'air. La raison ? L'un de ses éducateurs de l'époque l'avait placé en défense, ce qui ne lui avait pas du tout plu, lui qui est résolument porté vers l'offensive.

"Il ne voulait plus jouer au foot", a expliqué son père Maho Doué dans un podcast pour RMC Scouting . Mais finalement, Désiré Doué, bien conseillé, a finalement fait le dos rond pendant plusieurs semaines, attendant patiemment d'être remplacé au centre du jeu, pour finalement se révéler au plus haut niveau.

Une chose est certaine, Doué pourrait être un titulaire en puissance chez les Bleus durant cette Coupe du monde comme l'a lancé Didier Deschamps en conférence de presse il y a quelques jours.

"Doué peut-il être titulaire à la Coupe du monde 2026 ? Oui, mais il y en a d'autres ici. C'est un très jeune joueur qui vient d'avoir 21 ans. Il est décisif avec son club, et avec nous aussi. Il a de la polyvalence, même si je pense qu'il est plus à l'aise sur l'aile. Cette capacité à éliminer, à dribbler et à faire la différence, avec un gros volume de jeu, ce qui n'est pas toujours le cas pour un joueur offensif. Cela nous offre une option de qualité supplémentaire. "