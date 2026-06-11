DIRECT. Mexique - Afrique du Sud : à domicile, les Mexicains étouffent les Bafana Bafana, suivez le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026

Ce jeudi 11 juin, la Coupe du monde 2026 débute avec un match d'ouverture Mexique - Afrique du Sud au mythique stade Azteca de Mexico. Suivez le match en direct.

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22:05 - Le premier but du Mondial en vidéo Revivez l'ouverture du score du Mexique contre l'Afrique du Sud. Revivez comme si vous y étiez l'ouverture du score du Mexique contre l'Afrique du Sud. La folie à Mexico ! Quiñones profite de lerreur et ouvre le score pour le Mexique

Le Mexique mène 1-0.



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21:56 - Mi-temps à Mexico ! Après un premier acte animé, le Mexique mène 1-0 contre l'Afrique du Sud grâce à un but de Julian Quinones à la 9e minute de jeu dans ce match d'ouverture de la Coupe du monde 2026.

21:55 - Gutierrez se loupe Mexique - Afrique du Sud 45+4e - Quelle occasion pour Brian Gutierrez qui se manque totalement sur son tir du pied droit dans la surface.

21:53 - Repli exemplaire Mexique - Afrique du Sud 45+3e - Près du poteau de corner, Modiba veut aller gratter un corner mais Alvarado ne se jette pas et protège son ballon jusqu'en six mètres.

21:51 - Quatre minutes ! Mexique - Afrique du Sud 45e - Il y aura quatre minutes de temps additionnel au minimum dans ce premier acte.

21:51 - Mbokazi tente sa chance Mexique - Afrique du Sud 45e - Après un corner sud-africain, le ballon revient jusqu'à Mbokazi qui s'essaie de loin. La frappe termine dans les gants de Rangel.

21:49 - Le poteau pour le Mexique ! Mexique - Afrique du Sud 43e - À domicile, El Tri est impérial ! Trouvé au coeur de la surface, Julian Quinones arrive et ouvre son pied pour fracasse le poteau gauche de Ronwen Williams, battu.

21:47 - Williams attentif ! Mexique - Afrique du Sud 42e - Le Mexique pousse pour faire le break ! Attaque placée d'El Tri et Fidalgo centre Raul Jimenez. Ronwen Williams détourne sur sa ligne.

21:46 - Mbokazi arrive le premier Mexique - Afrique du Sud 40e - Passe trop tendre sur Alvarado qui est pris dans le duel avec Mbokazi. Le défenseur sud-africain met le pied.

21:43 - Foster ne cadre pas ! Mexique - Afrique du Sud 38e - Première occasion pour l'Afrique du Sd avec un centre de Mbokazi et une tête non cadrée de Lyle Foster qui avait pris le meilleur sur Montes.

21:41 - Williams sauve le 2-0 ! Mexique - Afrique du Sud 35e - Il y a le danger dans la surface des Bafana Bafana ! Après une touche, le jeu bascule sur l'aile gauche avec la passe de Quinones pour Gallardo. Le latéral gauche centre fort mais Ronwen Williams se couche sur le cuir.

21:40 - Mbokazi surgit Mexique - Afrique du Sud 35e - Alors que Modiba avait été pris, Mbokazi assure la couverture avec un tacle plus que rugueux mais dans les règles.

21:38 - Modiba hors-jeu Mexique - Afrique du Sud 32e - Sur l'une des rares montées sud-africaines, Modiba fait l'appel en profondeur. Servi par Mbokazi, le latéral gauche centre et obtient un corner avant d'être signalé hors-jeu.

21:37 - Marquage individuel Mexique - Afrique du Sud 31e - L'Afrique du Sud est asphyxiée par le Mexique ! Le contre-pressing des locaux est plus qu'efficace sur les Bafana Bafana qui n'arrivent pas à dépasser leur moitié de terrain.

21:34 - El Tri en gestion Mexique - Afrique du Sud 29e - Première demi-heure parfaite pour les coéquipiers de Mémo Ochoa. Les Mexicains gèrent le tempo et poussent les Bafana Bafana à courir après le ballon.

21:33 - Le jeu reprend Mexique - Afrique du Sud 27e - L'arbitre fait signe au portier mexicain que le jeu reprend.

21:31 - Pause fraîcheur Mexique - Afrique du Sud 25e - Le jeu est interrompu par l'arbitre. Les joueurs se dirigent vers leurs bancs pour une pause fraîcheur.

21:30 - Ça ne donne rien ! Mexique - Afrique du Sud 24e - La grande taille des joueurs mexicains fait la différence dans les duels aériens pour le moment.

21:28 - Nouveau carton jaune ! Mexique - Afrique du Sud 23e - Le match s'emballe ! Après un centre sud-africain et une faute de main de Rangel, le cuir revient sur Mokoena qui se défait de Brian Gutierrez avant d'être taclé. L'arbitre assistant signale un contact et le milieu mexicain écope d'un avertissement.

21:27 - Les fautes s'enchainent Mexique - Afrique du Sud 21e - Depuis le coup d'envoi, les Bafana Bafana ont des mètres de retard sur chaque ballon, en témoigne ce tacle en retard de Mudau sur Montes.

21:26 - Quinones brille ! Mexique - Afrique du Sud 20e - Julian Quinones veut montrer son talent au monde entier ! Après son ouverture du score, l'ailier tente une lourde frappe de loin qui effleure l'équerre de Ronwen Williams, complètement battu.

21:25 - Les Bafana Bafana acculés Mexique - Afrique du Sud 19e - On l'avait vu privilégier les relances courtes, causant l'ouverture du score mexicaine. Cette fois-ci, Ronwen Williams allonge au pied.

21:23 - Premier avertissement Mexique - Afrique du Sud 17e - Mokoena est pris par la vitesse des transmissions mexicaines. Sortie de balle rapide pour El Tri et Fidalgo pousse son ballon devant le milieu des Bafana Bafana qui fait faute. Carton jaune.

21:21 - Gutierrez fait faute Mexique - Afrique du Sud 16e - Prise à deux sur Brian Gutierrez et Modiba protège son ballon avant d'obtenir un coup franc dans sa moitié de terrain.