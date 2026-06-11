Mexique - Afrique du Sud : le match d'ouverture de la Coupe du monde en danger, heure et chaîne TV
Ce jeudi 11 juin, la Coupe du monde 2026 débute avec un match d'ouverture Mexique - Afrique du Sud au mythique stade Azteca de Mexico. Les derniers jours ont été marqués par des manifestations alors que les intempéries pourraient compromettre le début du Mondial.
09:00 - Le match d'ouverture menacé par des manifestations ?
La FIFA et les organisateurs du Mondial sont sous pression. Des milliers de manifestants ont bloqué mardi le principal accès au stade Aztèque de Mexico où doivent se dérouler ce soir la cérémonie et le match d'ouverture de la Coupe du monde de football 2026. Un groupe dissident du syndicat de l'éducation CNTE manifeste depuis la semaine dernière et exige une augmentation de salaire et l'abrogation d'une loi sur les retraites, jugée irréalisable par le Gouvernement.
08:30 - Le match d'ouverture du Mondial menacé par les intempéries
Ces dernières semaines, les conditions météorologiques sont très instables au Mexique. Des pluies diluviennes s'abattent depuis ce mardi 9 juin dans le sud du pays en raison du passage de la tempête tropicale Boris. Dans le même temps, la capitale mexicaine subit des épisodes violents de précipitations et d'inondations depuis plusieurs jours. Les autorités mexicaines ont émis une alerte orange pour ce jeudi dans la région de Mexico.
08:00 - Sur quelle chaîne regarder Mexique - Afrique du Sud ?
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Mexique - Afrique du Sud, match d'ouverture de la Coupe du monde 2026. La rencontre aura lieu à 21h et sera diffusée sur beIN Sports 1 et sur M6, en clair.
Comptant pour la Coupe du Monde 2026, la rencontre Mexique - Afrique du Sud est programmé ce jeudi 11 juin à 21h00 au Stade Azteca à Mexico au Mexique. Détenteur des droits de diffusion, M6 diffusera le match d'ouverture en clair. beIN Sports 1 retransmettra également l'affiche.