Luis Diaz : ses parents enlevés et séquestrés, cet évènement qui a marqué la vie du Colombien

La star colombienne a été traumatisé par l'enlèvement de ses parents

Un moment éprouvant pour la star du Bayern Luis Diaz. Son père, Luis Manuel Diaz, et sa mère, Cilenis Marulanda ont été enlevés et séquestrés en 2023 alors que l'attaquant évoluait du côté de Liverpool en Angleterre.

Ses parents se trouvaient dans une station-service de Barrancas quand des hommes à moto, armés, les ont kidnappés. Cette ville de 38 000 habitants, située dans le département de La Guajira, le plus pauvre de Colombie, est frappée par une famine ayant tué au moins 5 000 enfants ces dix dernières années. Lors de cet évènement dramatique, la maman de Luis Diaz a finalement été rapidement retrouvé, pas son père. "Grâce à notre plan, déployé en un temps record, on a déjà retrouvé la mère saine et sauve et on continue à rechercher activement le père" avait expliqué la police locale. Luis Manuel Diaz était entraîneur bénévole de la seule école de foot de Barrancas, où a débuté son fils, transféré de Porto à Liverpool en janvier 2022 pour 47 M€.

C'est l'ELN, la dernière guérilla encore active dans le pays, qui était à l'origine de cet enlèvement. Le négociateur officiel du gouvernement avec l'ELN l'avait annoncé. " Aujourd'hui nous savons officiellement que l'enlèvement a été perpétré par une unité appartenant à l'ELN ", a-t-il affirmé. Le but de l'organisation, prendre le pouvoir en Colombie et instaurer une démocratie populaire. 5 850 personnes sont membres de cette guérilla. Son père sera finalement libéré quatre jours plus tard? Les guérilleros de l'Armée nationale de libération (ELN) avaient indiqué qu'une erreur avait été commise avec ce double enlèvement, ne connaissant pas l'identité des personnes kidnappées.