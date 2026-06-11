Shakira : après sa séparation avec Gerard Pique, elle n'a "aucune place pour l'amour" mais une grande pour la Coupe du monde

La chanteuse colombienne a sorti la chanson officielle de la Coupe du monde appelée "Dai Dai".

La chanteuse colombienne Shakira est attendue en grande star pour cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde ce jeudi 11 juin au Mexique. Après son carton "Waka- Waka" pour la Coupe du monde en Afrique du Sud, la star a sorti une nouvelle chanson qu'elle interprètera avant le match Mexique - Afrique du Sud. Elle a imaginé ce titre appelé "Dai Dai", interprété avec le chanteur nigérian Burna Boy dans le but de transmettre "un message fort", a-t-elle expliqué dans les colonnes du magazine Vogue. Dai Dai soutiendra en outre le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l'éducation, qui souhaite lever USD 100 millions d'ici la fin de la compétition afin d'élargir l'accès à l'éducation et au football pour les enfants du monde entier.

La chanteuse s'est séparée de l'ancien champion du monde Gerard Pique en 2022, mais ne laisse plus de place à l'heure actuelle pour l'amour... "Je traversais le moment le plus sombre de ma vie, lorsque j'ai vu ma famille se désintégrer, a-t-elle expliqué. La famille que j'avais rêvé de garder pour toujours. J'ai tellement souffert, mais cela m'a peut-être rendue, d'une manière inattendue, plus sage, ou du moins plus forte. Pas de romance pour moi pour le moment. Je n'ai ni le temps ni l'espace pour ça. J'ai déjà bien assez à faire", a récemment déclaré la superstar colombienne de la pop Shakira au Times.