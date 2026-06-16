Virginie Sainsily : qui est la journaliste présente sur M6 pour la Coupe du monde ?

La journaliste est présente au bord du terrain pendant la Coupe du monde.

Née le 31 décembre 1988 à Pointe-à-Pitre, Virginie Sainsily s'est imposée depuis quelques années comme l'une des journalistes sportives les plus présentes sur le petit écran.

Originaire de Guadeloupe, elle quitte son île à l'âge de 18 ans pour poursuivre des études à Paris. Après une licence en droit et sciences politiques, elle se forme au journalisme à l'ISCPA puis complète son cursus au CFPJ. Cette double formation, à la fois universitaire et professionnelle, lui a permis d'acquérir une solide culture générale ainsi qu'une maîtrise des techniques du reportage et de la présentation.

Passionnée par l'actualité internationale, Virginie Sainsily fait ses premières armes en Israël au sein de Guysen TV, devenue par la suite i24News. Elle effectue également un passage en Thaïlande avant de travailler pour plusieurs rédactions françaises, notamment sur des émissions de référence comme Le Grand Journal sur Canal+ et C à vous sur France 5.

Sa carrière prend une nouvelle dimension lorsqu'elle rejoint BFM TV en 2014 comme reporter. Elle couvre alors plusieurs événements majeurs de l'actualité française et internationale, notamment les attentats de 2015 et 2016.. Son travail de terrain lui vaut rapidement une reconnaissance professionnelle, avant qu'elle ne devienne présentatrice des journaux de la chaîne puis titulaire de la pré-matinale.

En 2020, elle choisit de se tourner davantage vers le sport en rejoignant La Chaîne L'Équipe. Elle y présente les journaux sportifs de L'Équipe du Soir. L'année suivante, elle rejoint également Prime Video Sport France pour participer à la couverture de la Ligue 1. Son professionnalisme, son aisance à l'antenne et sa connaissance du football lui permettent de s'imposer rapidement auprès des téléspectateurs. En 2024, elle participe aussi à l'aventure de DAZN France puis sur Ligue 1 + et désormais le groupe M6 pour la Coupe du monde.