Benoît Cheyrou : le consultant pour la Coupe du monde en couple ? Une vie privée discrète

L'ancien joueur est désormais le consultant vedette du football en France.

Pour beaucoup, Benoit Cheyrou est un ancien milieu de terrain du LOSC, de l'AJ Auxerre, de l'Olympique de Marseille puis du Toronto FC, mais pour beaucoup maintenant, l'homme né à Suresnes, est surtout un consultant aux côtés de Xavier Domergue notamment. L'ancien joueur a embrassé une belle reconversion de consultant, de RMC à Amazon Prime Video puis Ligue 1+ et M6. Lorsqu'il jouait au Canada avec le Toronto FC, il expliquait avoir commencé à passer ses diplômes d'entraîneur afin de ne pas subir la transition vers l'après-carrière. À cette époque, il envisageait plusieurs pistes, notamment l'encadrement technique et la formation. Ce sera finalement les médias. Il explique notamment préférer mettre en avant ce que les joueurs réussissent plutôt que de multiplier les critiques. Il défend une analyse "positive", centrée sur l'explication du jeu et la valorisation des performances.

Contrairement à son frère, Bruno, en couple et papa même d'un enfant avec Laure Bouleau, Benoit Cheyrou est assez discret sur sa vie privée. On sait tout de même que l'ancien joueur est père de deux enfants, Inès Cheyrou et Gabriel Cheyrou. Contrairement à de nombreux sportifs de sa génération, il a rarement exposé son entourage dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Les interviews qu'il accorde portent essentiellement sur le football, sa reconversion comme consultant et son parcours professionnel. Il est donc difficile d'apporter une réponse claire sur sa vie de famille.