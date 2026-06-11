Guillermo Ochoa : il dispute une 6e Coupe du monde et explique sa longévité

Ce jeudi, lors du match d'ouverture face à l'Afrique du Sud à la Coupe du monde, Ochoa sera le premier joueur de l'histoire à participer à six phases finales de Coupe du monde.

À 40 ans, 10 mois et 29 jours, le gardien du Mexique Guillermo Ochoa (153 sélections) va devenir le premier joueur à participer à six phases finales de la compétition, en attendant de se voir rejoindre par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, également présents dans ce Mondial. Le fruit d'une exceptionnelle longévité commencée le 14 décembre 2005, en Hongrie (2-0). " Quand tu es jeune, tu penses que ta carrière va durer éternellement et elle passe très vite. Il faut donc savoir profiter des moments comme celui-là. C'est vrai que c'est une histoire incroyable" a lancé l'ancien gardien d'Ajaccio pour L'Equipe. "J'avais 20 ans, en 2006, et je me suis dit : OK, c'est ma première expérience" sur sa première Coupe du monde. "Il faut apprendre. En 2010, en revanche, ça a été un coup très, très dur, parce que j'étais devenu le titulaire. Mais cela m'a servi de déclic. J'ai compris que si je voulais réussir, je devais avoir le courage de sortir du Mexique (il évoluait alors au Club America). J'ai trouvé la force mentale pour continuer, parce que j'avais l'ambition de prouver à tout le monde que j'étais un bon gardien, capable de redevenir le numéro un de ma sélection."

Une carrière légendaire et une longevité incroyable qu'il a tenté d'explique... "Comment expliquer... C'est le mental. Le truc, c'est de se fixer un objectif, pas à long terme, et qui te pousse à avancer. Je ne conçois pas ma carrière sans l'équipe nationale. Elle a constitué un moteur, car j'ai débuté très jeune, en club et en sélection. À un moment, si j'avais été dans un bon club, mais plus en équipe nationale, je n'aurais pas eu la même motivation. Par exemple, après la Coupe du monde au Qatar, qui a été décalée de six mois (elle avait eu lieu en hiver), je me suis dit : personne n'en a fait six. Je vais signer un an et demi en Italie pour finir chez moi, au Mexique."