Carton rouge : voici les vraies règles pour les arbitres
Voici quand l'arbitre peut donner un carton rouge en football.
Un arbitre peut sortir un carton rouge lorsqu'un joueur commet une faute grave mettant en danger un adversaire, adopte un comportement violent, mord ou crache sur une personne, tient des propos injurieux ou offensants, empêche un but ou une occasion de but manifeste de manière illicite, ou reçoit un deuxième carton jaune au cours de la même rencontre. Ces motifs sont définis par la Loi 12 des Lois du Jeu de l'IFAB... Voici la liste des cartons rouges susceptibles d'être donnés par l'arbitre :
- Empêcher un but ou une occasion de but manifeste par une main volontaire (sauf pour le gardien dans sa propre surface de réparation).
- Empêcher un but ou une occasion de but manifeste par une faute sanctionnable d'un coup franc ou d'un penalty (ce qu'on appelle souvent le DOGSO : Denial of an Obvious Goal-Scoring Opportunity).
- Faute grave (Serious Foul Play) : tacle ou intervention mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire, avec force excessive ou brutalité.
- Comportement violent (Violent Conduct) : coup, coup de tête, gifle, agression ou tentative d'agression envers n'importe quelle personne, même lorsque le ballon n'est pas disputé.
- Mordre ou cracher sur quelqu'un.
- Utiliser des propos, gestes ou attitudes insultants, injurieux ou offensants.
- Recevoir un deuxième carton jaune dans le même match.
- Entrer dans la salle d'opération vidéo (VOR) réservée à l'assistance vidéo à l'arbitrage. Cette situation concerne essentiellement le football professionnel.