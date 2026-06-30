Une enfance difficile, une mère dévouée, des menaces sur son fils... Les secrets de Théo Hernandez

Pause

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Théo Hernandez est né à Marseille

Né le 6 octobre 1997 à Marseille, Théo Hernandez est le frère cadet de Lucas Hernandez, lui aussi international français. Il évolue désormais à Al-Hilal FC en Arabie saoudite, après avoir notamment été champion d'Italie avec l'AC Milan en 2022.
©  /IPA/SIPA (publiée le 12/06/2026)

Pause
Florian Gregoire