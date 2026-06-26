Record du monde en athlétisme, une idole méconnue... Les secrets d'Erling Haaland

Pause

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Erling Haaland n'est pas un Norvégien de naissance

Erling Haaland est né le 21 juillet 2000 à Leeds où son père Alf-Inge jouait pour Leeds United.
©  Claire Jeffrey/SPP/Shutterstock/SIPA (publiée le 12/06/2026)

Pause
Florian Gregoire