La mode, le rétrogaming, origines... Les secrets de Jules Koundé

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Jules Koundé est né à Paris, mais a grandi en Gironde

Jules Koundé est né le 12 novembre 1998 à Paris, mais c'est dans la commune de Landiras, en Gironde, qu'il a grandi et fait ses premiers pas dans le football, à seulement six ans, au sein de la Fraternelle de Landiras.
©  Power Sport Images//SIPA (publiée le 12/06/2026)

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Florian Gregoire