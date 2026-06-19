Achraf Hakimi : "Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire", sa réaction après l'annonce de son procès pour viol

Achraf Hakimi a réagi ce vendredi 19 juin sur les réseaux après la décision de la cour d'appel de Versailles.

Achraf Hakimi, défenseur du PSG et capitaine du Maroc joue son second match de Coupe du monde dans la nuit de vendredi à samedi face à l'Ecosse, était sous le coup d'une procédure judiciaire pour viol présumé commis en février 2023. Renvoyé en procès par une juge d'instruction le 24 février 2026, il a fait appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a annoncé ce 19 juin que le procès aura bien lieu.

"La multitude des éléments à décharge révélés par l'enquête et l'information judiciaire aurait, dans n'importe quelle autre affaire, conduit au prononcé d'un non-lieu", a réagi Me Colin dans des propos rapportés par BFM TV. "La défense d'Achraf Hakimi déplore qu'il n'ait pas été tiré les conséquences des contradictions et mensonges de la partie civile, de ses dissimulations à l'autorité judiciaire, de ses obstructions à la manifestation de la vérité et encore de ses expertises psychologiques actant son ambivalence et son absence de lucidité sur les événements qu'elle a dénoncé. C'est désormais avec impatience que Monsieur Achraf Hakimi attend son procès pour pouvoir enfin s'exprimer publiquement sur l'accusation fausse dont il est l'objet."

Selon le récit de la jeune femme plaignante de 24 ans, arrivée chez Hakimi à 1h17 du matin, le joueur aurait eu des gestes de plus en plus insistants malgré ses tentatives pour l'en empêcher. Elle décrit une pénétration digitale imposée de force, ainsi que plusieurs tentatives d'aller plus loin. Pendant la soirée, elle envoie des messages à une amie : "je t'en supplie dépêche-toi, c'est très grave, il me viole."

Hakimi se défend

Achraf Hakimi, double vainqueur de la Ligue des champions nie les faits depuis le début, évoquant des baisers consentis et "une caresse sur le bas du dos avec son accord." Ses avocats dénoncent une manœuvre visant à lui soutirer de l'argent, s'appuyant notamment sur des échanges de la plaignante avec son amie avant la soirée, son refus de remettre son téléphone aux enquêteurs et de se soumettre à des examens médicaux. Deux expertises psychologiques de la plaignante sont également versées au dossier, l'une relevant des expressions qui ne seraient "pas le vocabulaire d'une victime d'agression sexuelle."

L'international marocain a réagi à travers un post X (ex-Twitter) partagé quelques instants après la prononciation de cette décision. " La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit : "Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire. "J'ai choisi de me taire pendant des années. J'ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises ", a écrit Hakimi. Aujourd'hui, une histoire qui n'est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J'ai parfois le sentiment d'être devenu une cible facile. J'attends ce procès depuis le premier jour. Et je l'attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler.

Mbappé a témoigné dans l'affaire Achraf Hakimi

La déposition de Kylian Mbappé joue également un rôle clé dans l'affaire Achraf Hakimi. Entendu par la police le 14 avril 2023 sur l'affaire, il avait déclaré : "Achraf m'a dit qu'ils se sont embrassés, je lui ai demandé s'il lui avait fait quelque chose mal. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes mais qu'à aucun moment il n'avait senti de refus de la part de la jeune femme." La juge d'instruction avait retenu cette déclaration comme un élément à charge contre Hakimi. Face aux réactions, Mbappé a fourni une nouvelle attestation à la chambre de l'instruction pour rectifier ce qu'il estime être une lecture inexacte de ses propos. Il insiste sur le fait qu'il avait dit "des parties intimes" et non "les parties intimes", et explique que cette formulation dans la bouche de son ex-coéquipier ne désigne pas nécessairement le sexe.