Achraf Hakimi : accusé de viol, une décision de justice en pleine Coupe du monde

Le Marocain qui fait ses débuts avec le Maroc samedi soir face au Brésil, est toujours accusé.

Achraf Hakimi, défenseur du PSG et capitaine du Maroc qui fait ses débuts à la Coupe du monde face au Brésil dans la nuit de samedi à dimanche, est toujours sous le coup d'une procédure judiciaire pour viol présumé commis en février 2023. Renvoyé en procès par une juge d'instruction le 24 février 2026, il a fait appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles doit dire le 19 juin si ce procès aura bien lieu.

Selon le récit de la jeune femme plaignante de 24 ans, arrivée chez Hakimi à 1h17 du matin, le joueur aurait eu des gestes de plus en plus insistants malgré ses tentatives pour l'en empêcher. Elle décrit une pénétration digitale imposée de force, ainsi que plusieurs tentatives d'aller plus loin. Pendant la soirée, elle envoie des messages à une amie : "je t'en supplie dépêche-toi, c'est très grave, il me viole."

Hakimi se défend

Le défenseur parisien, double vainqueur de la Ligue des champions nie les faits depuis le début, évoquant des baisers consentis et "une caresse sur le bas du dos avec son accord." Ses avocats dénoncent une manœuvre visant à lui soutirer de l'argent, s'appuyant notamment sur des échanges de la plaignante avec son amie avant la soirée, son refus de remettre son téléphone aux enquêteurs et de se soumettre à des examens médicaux. Deux expertises psychologiques de la plaignante sont également versées au dossier, l'une relevant des expressions qui ne seraient "pas le vocabulaire d'une victime d'agression sexuelle."

Mbappé impliqué dans un témoignage

La déposition de Kylian Mbappé joue également un rôle clé dans cette affaire. Entendu par la police le 14 avril 2023 sur l'affaire, il avait déclaré : "Achraf m'a dit qu'ils se sont embrassés, je lui ai demandé s'il lui avait fait quelque chose mal. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes mais qu'à aucun moment il n'avait senti de refus de la part de la jeune femme." La juge d'instruction avait retenu cette déclaration comme un élément à charge contre Hakimi. Face aux réactions, Mbappé a fourni une nouvelle attestation à la chambre de l'instruction pour rectifier ce qu'il estime être une lecture inexacte de ses propos. Il insiste sur le fait qu'il avait dit "des parties intimes" et non "les parties intimes", et explique que cette formulation dans la bouche de son ex-coéquipier ne désigne pas nécessairement le sexe.