Ester Expósito : "Je n'aime pas ça…" ce qui la dérange dans sa relation avec Kylian Mbappé

L'actrice espagnole Ester Expósito était présente au Festival de Télévision de Monte-Carlo, où elle a reçu un prix. À l'occasion d'un entretien accordé au Parisien, elle revient sur son parcours et sur la médiatisation de sa vie privée, régulièrement associée à Kylian Mbappé à travers des apparitions publiques non confirmées.

Ester Expósito, 26 ans, était présente ce samedi 13 juin au Festival de Télévision de Monte-Carlo, où elle a reçu la Nymphe d’or du Meilleur espoir international. L’actrice revient, dans un entretien accordé au Parisien, sur son parcours fulgurant et sur l’attention médiatique qui entoure sa vie privée, notamment depuis des images la montrant aux côtés de la star du football Kylian Mbappé, sans que les deux intéressés n’aient confirmé de relation.

Une exposition médiatique difficile à vivre

Interrogée sur cette médiatisation, la comédienne adopte un ton plus direct, mêlant français et anglais pour décrire son ressenti. Elle explique : “Je commence à être habituée. Depuis Élite, c’est pareil à chaque fois qu’il se passe quelque chose dans ma vie privée. I don’t like it because I’m a very private person.” Elle ajoute : “Je ne veux pas que ça prenne le pas sur ma carrière.” Depuis plusieurs mois, son nom circule régulièrement dans la presse people en raison de ses apparitions supposées avec Kylian Mbappé, notamment à Madrid ou lors de déplacements privés. Une visibilité qu’elle ne revendique pas et qu’elle tente de contenir, consciente des effets du succès sur sa vie personnelle.

Révélée par la série Élite en 2018, elle raconte avoir été propulsée très jeune dans une industrie exigeante, après avoir été repérée à 14 ans. Elle garde un souvenir marquant de ses débuts : “Je me souviens que mon premier jour de tournage sur la série, j’avais ma toute première scène de sexe. C’était intense et un vrai challenge, mais ça a permis de vite briser la glace !” Elle évoque aussi les conditions de tournage de l’époque, sans coordinateur d’intimité, une absence qu’elle juge aujourd’hui problématique. Depuis, elle a multiplié les projets internationaux et cherche à éviter d’être enfermée dans un seul type de rôle.

Une vie privée régulièrement associée au football

Également interrogée sur le football, l’actrice reconnaît découvrir cet univers , admettant : “Je n’y connais rien au foot !” Elle explique ne pas avoir grandi dans cette culture, tout en s’y intéressant progressivement au fil de ses tournages. Dans une interview accordée quelque temps plus tôt à Legend, elle avait à demi-mot expliqué ne pas pouvoir choisir une équipe favorite pour les Mondiaux, étant originaire d’Espagne, tandis que Kylian Mbappé est français.