Son enfance modeste, un régime alimentaire très strict... Les secrets de Vinicius Junior

Pause

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Les origines modestes de Vinicius Junior

Vinícius Júnior est né le 12 juillet 2000 à São Gonçalo, en banlieue de Rio de Janeiro, dans un quartier défavorisé.
©  Andres Lopez Sheridan/SPP/Shutterstock/SIPA (publiée le 13/06/2026)

Pause
Florian Gregoire