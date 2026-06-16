Un grand gourmand, entraîné par le père de Mbappé... Les secrets de William Saliba
Né et grandi à Bondy, en Seine-Saint-Denis, William Saliba a connu des débuts semés d'embûches. Longtemps ignoré des recruteurs dans les catégories de jeunes, il a failli abandonner, avant que son entrée au centre de formation de Saint-Étienne ne marque le tournant de sa carrière. "Les six premiers mois, c'était l'enfer, j'étais très loin de mon quartier, je pleurais tout le temps dans ma chambre", a-t-il expliqué pour l'Equipe.
© Harry Langer/DeFodi Images/SIPA (publiée le 14/06/2026)