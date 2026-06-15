Sénégal : sont-ils toujours les vainqueurs de la CAN 2025 face au Maroc ?

Le Sénégal, qui affronte la France à la Coupe du monde, sont-ils toujours considérés comme les champions d'Afrique ?

Contrairement à ce que certains supporters continuent d'affirmer sur les réseaux sociaux... Le Sénégal n'est plus considéré, à ce jour, comme le vainqueur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et malgré leur célébration en grande pompe dans les rues et au Stade de France il y a quelques semaines. La situation a évolué défavorablement à la suite d'une décision rendue par les instances disciplinaires puis confirmée en appel par la Confédération africaine de football (CAF).

Selon le communiqué officiel publié par la CAF, le Comité d'appel a confirmé que la finale opposant le Sénégal au Maroc devait être enregistrée comme une défaite par forfait du Sénégal. En conséquence, le résultat officiel a été fixé à 3-0 en faveur du Maroc et le titre continental a été attribué à la sélection marocaine sur tapis vert.

Cette décision a bien évidemment suscité de nombreuses réactions dans le monde du football africain. Les fans du Sénégal estiment que leur équipe a remporté le titre sur le terrain et considèrent que la sanction est disproportionnée. De leur côté, les autorités sportives marocaines soutiennent que le règlement devait être appliqué et que la décision des instances compétentes devait être respectée.

Une décision pas encore définitive...

Mais attention, la Fédération sénégalaise de football a annoncé son intention de contester cette sanction devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), la plus haute juridiction sportive internationale pour ce type de litiges. L'objectif de cette procédure est d'obtenir l'annulation ou la révision de la décision ayant retiré le titre au Sénégal...

Mais attention, en droit sportif, une décision reste pleinement applicable tant qu'elle n'a pas été annulée ou modifiée par une instance supérieure compétente. Autrement dit, même si un recours est en cours ou envisagé, le statut officiel demeure celui fixé par la CAF. À la date du 14 juin 2026, aucune décision définitive du TAS n'a publiquement rétabli le Sénégal comme champion d'Afrique.

Pour certains joueurs, le Sénégal est bien champion... Comme a pu le dire Kylian Mbappé. "La Coupe du monde ce sont des matches qui donnent envie, on joue contre le champion d'Afrique, je ne sais pas si ce sont eux ou pas d'ailleurs (rires) vu qu'il y a le Maroc aussi. On va rester en dehors de ça (rires)", a lâché le joueur de 27 ans dans une interview donnée à M6.