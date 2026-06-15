DIRECT. Espagne - Cap-Vert : suivez le match de la Coupe du monde 2026

L'Espagne affronte pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, le Cap-Vert.

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18:13 - L'arbitre ne siffle pas faute (9') Malgré une obstruction assez visible de Llorente sur un joueur Cap-Verdien, l'arbitre n'a pas sifflé la faute. Toujours 0 à 0 dans ce premier match de la poule H de la Coupe du monde 2026.

18:12 - Les Cap-Verdiens dégagent (8') Les Espagnols trouvent peu de solutions dans ce début de match de Coupe du monde. La défense du Cap-Vert est consciencieuse.

18:07 - Les Cap-Verdiens peinent à sortir de leur camp Espagne - Cap-Vert 4' - Les joueurs du Cap-Vert sont très appliqués et impliqués. Il ne parviennent cependant pas à sortir de leur partir du terrain.

18:05 - L'Espagne a déjà la main sur le ballon Espagne - Cap-Vert 2' - La possession est espagnole en ce début de match.

18:03 - C'est parti pour le match Espagne - Cap-Vert Les Cap-Verdiens et les Espagnols viennent de débuter leur match !

17:57 - Le chant de la liberté du Cap-Vert C'est désormais au tour des Cap-Verdiens d'entendre leur hymne.

17:56 - L'hymne espagnol On débute avec l'hymne espagnol !

17:55 - Les joueurs entrent sur la pelouse Tous les joueurs sont sur la pelouse avec ce nouveau protocole dans lequel tout le monde chante l'hymne au centre du terrain.

17:51 - "Le meilleur milieu du monde", De La Fuente Devant les médias, le sélectionneur espagnol a assuré disposer du "meilleur milieu du monde. C'est la vérité. Nous avons le Ballon d'Or (Rodri), nous avons Zubimendi qui pourrait le devenir. Fabian Ruiz, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi. Il dispose en tout cas d'une grande profondeur de banc !

17:45 - L'Espagne invaincu depuis 30 matchs Dans le temps réglementaire, les Espagnols sont invaincus depuis 30 matchs ! Les Champions d'Europe 2024 sont donc en pleine confiance. Le défi est immense pour les Cap-Verdiens !

17:42 - Les autres équipes de la poule H Les Espagnols sont dans la poule H avec le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay de Marcelo Bielsa.

17:33 - Premier duel entre les deux équipes Les deux nations ne se sont jamais affrontées en match. C'est même la première fois que le Cap-Vert se qualifie dans une Coupe du monde. C'est dire l'écart entre ces deux équipes. L'Espagne largement favorite n'a d'ailleurs plus perdu contre une équipe africaine dans le temps réglementaire depuis 1998.

17:26 - Le sélectionneur espagnol enthousiaste Avant le premier match de son équipe dans cette Coupe du monde 2026, Luis De la Fuente a assuré qu'il y avait "de l'enthousiasme, de l'envie… Ce sont des joueurs très compétitifs, désireux de toujours bien faire les choses. Ils savent que c'est un moment décisif pour eux dans une Coupe du Monde. Beaucoup d'entre eux font leurs débuts dans cette compétition. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que de relever un défi avec enthousiasme, envie et conviction. Je pense que c'est quelque chose qui ressort chez cette sélection et chez ces joueurs. Et s'ils sont comme ça, moi je le suis encore davantage" .

17:20 - "Un rêve devenu réalité", Bubitsa En battant le Cameroun, le Cap Vert a créé la surprise il y a quelques mois en se qualifiant ainsi pour la Coupe du monde. Le sélectionneur Bubitsa n'a pas caché sa joie de disputer la compétition, surtout contre l'Espagne. "C'est une occasion incroyable de montrer notre pays au monde entier. Nous sommes très heureux d'affronter l’Espagne pour le match d'ouverture, c'est un rêve devenu réalité". En revanche son équipe n'est "pas là pour faire de la figuration" et il espère qu'elle "obtiendra le meilleur résultat possible".