Espagne - Cap-Vert : Yamal crispe les tensions, heure et chaîne TV
L'Espagne, favorite de la Coupe du monde avec la France, fait ses grands débuts ce lundi soir face au Cap-Vert.
15:00 - Yamal n'a pas joué depuis 2 mois
Le jeune prodige de 18 ans, n'a pas foulé une pelouse sur un match officiel depuis le 22 avril dernier. Cela fait presque un mois. La star du FC Barcelone était touché au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il a loupé 6 matchs avec le club catalan. On ne sait pas dans quel état de forme il sera même si le sélectionneur est a assuré qu'il "est en pleine forme et c'est arrivé juste à temps".
14:00 - L'entrée en lice de l'Espagne avec une incertitude autour de Yamal !
Lamine Yamal va probablement disputer ses premières minutes dans une Coupe du monde dans quelques heures. Mais combien ? Il est possible qu'il ne joue pas l'intégralité du match comme semble sous-entendre son sélectionneur Luis de la Fuente : "La meilleure nouvelle, c'est qu'il est en pleine forme. Nous avons suivi le protocole établi depuis le début, et il a atteint ce stade exactement au moment voulu. Je peux vous dire que tout le monde sera disponible demain. Cela ne signifie pas forcément qu'ils sont prêts à jouer l'intégralité du match, mais l'important, c'est qu'ils soient tous en excellente condition physique". Les Espagnols donc au complet, débuteront la compétition face au Cap Vert. Les champions d'Europe en titre sont évidemment favoris de cette affiche qui se déroulera au stade Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta avec un coup d'envoi à 18h00.
La rencontre entre l'Espagne et le Cap-Vert, comptant pour le premier match de la Coupe du monde du groupe H débute à 18h en France et sera à suivre sur les antennes de M6 et beIN Sports.