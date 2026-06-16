Bradley Barcola : la folle histoire derrière son numéro de maillot

Si Bradley Barcola ne peut pas porter le numéro 29 chez les Bleus, il est très attaché à ce numéro.

Bradley Barcola sera un joker de luxe en équipe de France pour la Coupe du monde derrière les Dembélé, Mbappé, Doué, Olise et peut être Cherki. S'il porte le numéro 12 d'un certain Thierry Henry, il reste très attaché à son numéro 29 qu'il garde depuis Lyon.

Et ce numéro 29 que porte Bradley Barcola au PSG n'a rien d'anodin et est même plutôt étonnant. Ce numéro est directement lié à Alex Hunter, personnage fictif du mode histoire "The Journey" apparu la première dans le jeu FIFA 17. Fan du jeu vidéo depuis son plus jeune âge, l'attaquant s'est identifié à ce personnage qui arborait ce même numéro. "Quand j'étais plus jeune, je jouais à FIFA. Dans le mode histoire avec Alex Hunter, ce numéro est devenu symbolique pour moi", explique-t-il.

Bien avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola s'était fait une promesse personnelle autour de ce numéro. "Je me suis dit : Le jour où je passerai pro, ce sera le numéro 29. Et voilà. Je l'ai adopté et je ne le lâcherai plus", confie l'attaquant. Une démarche similaire à celle d'Antoine Griezmann, qui porte le 7 en hommage à son idole David Beckham.