Dayot Upamecano : un début de carrière "par hasard" au milieu de dessins animés sur Tiji... Qui est le défenseur français ?

Dayot Upamecano est l'un des cadres de l'équipe de France à la Coupe du monde

Le défenseur de l'équipe de France est l'un des tauliers en défense central depuis plusieurs années. Mais avant cela, le Français s'est fait un peu connaître par hasard... En effet, Dayot Upamecano n'était pas la cible principale de Valenciennes quand il débarque pour des tests en juin 2013. C'est son coéquipier d'Evreux, Eder Verissimo, qui intéressait d'abord le club nordiste. Mais l'ancien entraîneur des U16 du VAFC, Olivier Bijotat, se souvient avoir été immédiatement conquis : "On s'est tout de suite positionné de façon favorable car on avait face à nous un joueur de qualité supérieure." Le défenseur, alors âgé de 15 ans, affichait déjà "un mariage de vitesse et de puissance avec une volonté de relancer proprement".

En dehors des terrains, le jeune Dayot Upamecano était bien loin de l'assurance qu'il montrait avec le ballon. Dyslexique, il souffrait de problèmes de diction qui le rendaient très réservé, au point d'être envoyé chez une orthophoniste par le club. Olivier Bijotat explique que "ses problèmes de diction l'ont fait longtemps rester dans sa coquille surtout à l'adolescence avec la cruauté que peuvent avoir les jeunes les uns avec les autres." Son coach en U17, Franck Triqueneaux, se souvient également d'un "vrai décalage entre ce qu'il était sur le terrain et dans la vie" : à 15 ans, Upamecano regardait encore des dessins animés sur la chaîne Tiji, comme les filles de 7 ans de son entraîneur. Sur le rectangle vert en revanche, il était guidé par une ambition sans faille : "Peu importe l'équipe, il voulait jouer tous les matchs comme titulaire."

Dayot Upamecano, une éclosion aux yeux des recruteurs

Franck Triqueneaux raconte qu'à l'occasion d'un match U17 à Drancy, le coach adverse avait à Dayot Upamecano signalé : "Purée, je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui. On a eu des demandes d'accréditation de tous les clubs d'Europe." Des recruteurs de Manchester United, du Bayern, de la Juventus, de Milan, Liverpool et Arsenal étaient tous présents ce jour-là, au point qu'il "y avait autant de recruteurs que de spectateurs".

Dayot Upamecano rêvait d'ailleurs du club anglais de Manchester... Le joueur, des membres de sa famille et le directeur sportif du VAFC, Pierre Wantiez, se sont d'ailleurs rendus à Old Trafford pour négocier un transfert. Mais le projet a échoué. C'est finalement le club autrichien de Salzbourg qui recrute Upamecano à 17 ans en septembre 2015 pour 2,2 millions d'euros avant de rejoindre le Bayern et d'avoir la carrière qu'on connait.