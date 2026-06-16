DIRECT. France - Sénégal : les Bleus et Mbappé passent à côté, suivez le match de la Coupe du monde 2026

FRANCE - SENEGAL. La France lance sa Coupe du monde 2026 par un duel au sommet contre le Sénégal pour le compte du groupe I. Suivez le match en direct.

En direct

22:01 - Un petit tir cadré et un Mbappé maladroit Depuis le début de ce France - Sénégal, Kylian Mbappé est trop peu inspiré. Alors qu'il veut participer au jeu, ses contrôles sont encore bien trop imprécis. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'a pas tiré une fois. Seul Dembélé a tenté sa chance mais sa frappe a été contrée. En face, les Lions de la Teranga ont cadré une fois.

21:57 - 55 passes pour Upamecano Ce n'est pas forcément bon signe quand un défenseur fait autant de passes en une mi-temps. Dayot Upamecano a déjà réalisé 55 passes dans cette première période de France - Sénégal.

21:54 - Mi-temps de France - Sénégal Après une première période très moyenne de la France et du Sénégal, le score est toujours nul et vierge. Les Lions de la Teranga ont eu l'occasion la plus dangereuse avec le poteau de Jackson. Entame de Coupe du monde 2026 très poussive.

21:53 - L'ÉNORME FRISSON ! (45+6') Quel loupé ! Sarr hérite du cuir au point de pénalty mais enlève trop sa reprise qui passe juste au-dessus des cages de Maignan qui était battu.

21:49 - La relance ratée (45+3') Mike Maignan manque totalement sa relance. C'est récupéré par les Sénégalais. Décidément, c'est une première période très poussive de la part de ces deux équipes qui font leur entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026.

21:47 - Six minutes de plus pour cette première période de France - Sénégal (45') Le quatrième arbitre annonce un temps additionnel conséquent dans ce premier acte de France - Sénégal.

21:46 - Koulibaly encore (44') Dembélé fait la différence sur le côté droit et adresse un centre dangereux bien géré par Koulibaly qui repousse en corner.

21:45 - Koulibaly sur la trajectoire (44') Ousmane Dembélé se charge de ce coup-franc excentré mais ne trouve que la tête de Kalidou Koulibaly parfaitement placé.

21:45 - Ce France - Sénégal débloqué sur coup-franc ? (43') C'est un coup-franc excentré très bien placé pour les Bleus. La France pourrait trouver la faille sur ces coups de pied arrêtés.

21:44 - Sarr doit sortir temporairement (42') L'ailier sénégalais a été touché sur cette situation et l'entrée des soigneurs le contraint de sortir pour une minute dans ce France - Sénégal.

21:42 - L'inquiétude chez les Bleus, le match en direct Après un peu plus de 40 minutes disputées dans ce France - Sénégal, la plus grosse occasion est à mettre à l'actif des Sénégalais qui ont touché le poteau. Kylian Mbappé a été imprécis dans ces prises de balle et il n'y a toujours pas eu un seul tir cadré. Entame de Coupe du monde 2026 peu rassurante pour la France.

21:41 - Saliba en couverture (39') Sarr est encore sollicité en profondeur mais la défense française reste concentrée dans ce France - Sénégal à l'image de cette anticipation de Saliba.

21:39 - Au tour du Sénégal de s'installer (37') Ce ne sont pas des véritables temps forts mais c'est au tour des Lions de la Teranga de faire tourner le ballon dans la moitié de terrain de l'équipe de France.

21:38 - Rabiot se trompe (36') Alors qu'il avait le côté gauche ouvert, Adrien Rabiot a préféré retourner sur le côté droit. C'est lu par la défense sénégalaise.

21:36 - La grimace de Deschamps (34') Le sélectionneur des Bleus semble un peu perplexe sur cette première demi-heure de France - Sénégal.

21:35 - Olise chassé (33') Le Sénégal semble avoir cerné la menace principale au sein de l'équipe de France. Olise est repoussé par Diouf qui en profite pour lui mettre un gros coup d'épaule.

21:32 - France - Sénégal reprend (30') C'est la fin de la pause fraicheur dans ce France - Sénégal. Le jeu peut reprendre avec, on l'espère, un peu plus de rythme.

21:30 - La communion dans les tribunes (29') Alors que la pause fraicheur est bientôt terminée dans ce France - Sénégal, la fête bat son plein dans les tribunes du MetLife Stadium malgré le manque de spectacle sur la pelouse.

21:28 - La pause fraîcheur (26') La première des deux pauses fraicheurs de ce France - Sénégal. Les Bleus ont le contrôle du ballon mais ne font pas grand chose avec eux. Ce sont les Lions de la Teranga qui ont eu la plus grosse opportunité avec ce poteau à l'instant.

21:27 - LE POTEAU SAUVE LA FRANCE ! (25') Jackson a, cette fois, remporté son duel face à Upamecano et frappe fort. Le poteau sauve Maignan avant que le ballon ne rebondisse sur son dos et file en corner. Énorme coup de chaud dans ce France - Sénégal.

21:26 - Upamecano fait le ménage (24') Décidément, le défenseur français fait un sacré début de France - Sénégal. Dayot Upamecano remporte largement son duel face à Nicolas Jackson.

21:25 - Nouveau corner dans ce France - Sénégal (23') Rabiot et Mbappé combinent sur le côté gauche et Sarr finit par revenir pour dégager en corner. Les Bleus le jouent rapidement et Doué finit par perdre la maitrise du cuir.

21:22 - L'effort de Mané (21') L'ancien joueur de Liverpool prête mainforte à sa défense alors que Koundé s'était proposé sur le côté droit. Mané concède le corner, le premier des Bleus dans ce France - Sénégal.

21:21 - Sarr rate totalement son centre (19') Décalé dans le couloir droit, Ismaïla Sarr prend de vitesse Théo Hernandez mais rate son centre qui finit loin derrière les cages de Mike Maignan.