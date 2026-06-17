DIRECT. France - Sénégal : Deschamps leur est rentré dedans ! Le résumé du match de la Coupe du monde 2026

FRANCE - SENEGAL. Malgré une première mi-temps poussive, l'équipe de France a fait le travail pour s'imposer 3-1 face au Sénégal lors du premier match de la Coupe du monde 2026 des Bleus.

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10:14 - La France renverse le Sénégal grâce au repositionnement décisif de Michael Olise à la mi-temps Le changement tactique opéré par Deschamps à la mi-temps a été déterminant dans la victoire de la France contre le Sénégal. En recentrant Michael Olise dans l'axe du jeu, le sélectionneur a libéré son équipe : "En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux avec le positionnement de Michael au coeur du jeu, ça amenait beaucoup plus de liant." Deschamps a résumé sa philosophie d'un mot : "Plus il touche de ballons, mieux c'est."

10:00 - Après la défaite face à la France, le Sénégal se tourne vers la Norvège Malgré la défaite, Pape Thiaw a appelé à la remobilisation de ses joueurs pour les deux matchs restants. "Il faut se concentrer sur les deux autres matches pour prendre six points", a-t-il déclaré, désignant la Norvège comme prochain adversaire, qu'il qualifie de "gros morceau". La qualification reste possible mais passe par une victoire obligatoire lors de ce prochain match.

09:47 - "Des pertes de balle faciles" ont permis aux Français de marquer Pape Thiaw a identifié les erreurs défensives comme facteur déterminant dans la défaite contre la France. "On a fait des erreurs sur toutes les occasions qu'ils ont eues", a-t-il reconnu, pointant des "pertes de balle faciles" de son équipe. Il a également estimé que les Lions auraient dû être "plus agressifs" pour couper les circuits de passe français.

09:35 - Les regrets de Pape Thiaw Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a exprimé ses regrets après la défaite du Sénégal face à la France (1-3). "On aurait pu mener 2-0", a-t-il déclaré, soulignant que son équipe avait raté deux grosses occasions en première période devant Mike Maignan. La France a été jugée plus efficace après la pause.

09:33 - Barcola balance, Deschamps leur a rentré dedans "À la pause, le coach nous a dit de recommencer à jouer comme on sait le faire, attaquer et défendre ensemble, et surtout rester collectif. On savait que c’était important de gagner ce premier match. On l’a fait. C’était plus compliqué en première période mais on a relevé la tête en deuxième période et donc, on est content. (…) On a eu besoin de la mi-temps pour que le coach nous rentre dedans un peu. Ça a fait du bien à toute l’équipe et c’est pour ça qu’on a fait mieux en seconde période" a lancé Barcola après ce France - Sénégal.

09:22 - Rabiot espère de meilleures conditions pour la suite du Mondial Si Adrien Rabiot a critiqué l'état du terrain après France-Sénégal, il a en revanche noté un point positif côté météo. Le milieu de l'AC Milan a souligné que les températures étaient plus supportables que lors des séances d'entraînement précédentes : "On s'est entraîné ces derniers jours avec une grosse chaleur, là c'était quand même assez clément à ce niveau là, c'était plus respirable donc physiquement mieux." Il a tout de même conclu : "J'espère qu'on aura quand même un meilleur terrain sur les autres rencontres."

09:10 - La pelouse du MetLife Stadium n'a pas convaincu les joueurs français Le terrain du stade qui accueillait France-Sénégal a suscité des critiques après le coup de sifflet final. Adrien Rabiot n'a pas mâché ses mots : "La pelouse... je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Cela ressemble plus à un synthé assez dur, rigide." Didier Deschamps a fourni une explication technique : "Le fait qu'il y ait une dalle en béton en dessous fait que les fibres de l'herbe sont très courtes. Le rebond est différent et la pelouse change en fonction de son arrosage."

08:57 - La mi-temps du match France - Sénégal, un tournant orchestré par Deschamps La victoire française (3-1) face au Sénégal s'est dessinée dans le vestiaire à la pause. Selon William Saliba, le sélectionneur a insisté sur la nécessité de ralentir le jeu : "Le coach nous a dit qu'il fallait être plus calme avec la balle, on se précipitait beaucoup. Il a dit qu'on savait que ça allait être dur, tous les matchs ont été difficiles pour toutes les équipes." Bradley Barcola a de son côté résumé le message : "Recommencer à jouer comme on sait faire, attaquer ensemble, défendre ensemble et surtout rester collectifs."

08:44 - La célébration de Mbappé face au Sénégal avait été promise à la télévision américaine Kylian Mbappé avait tenu parole. Invité de l'émission "After Hours" animée par James Corden sur Fox quelques jours avant le match France-Sénégal, le capitaine des Bleus avait promis à l'animateur de mimer un joueur de flûte s'il marquait : "Je le ferai pour toi au premier match." C'est exactement ce qu'il a fait après avoir ouvert le score à la 66e minute.

08:32 - Maignan, seul point faible identifié d'une France qui paraissait "invincible" face au Sénégal Un journaliste de la Cadena SER, Bruno Alemany, pointe néanmoins une fragilité dans le dispositif français : "Maignan ne sort pas de sa meilleure saison et pourrait être le point faible d'une équipe de France qui semblait invincible aujourd'hui." La profondeur de banc des Bleus est en revanche unanimement saluée. Alan Shearer résume pour la BBC : "Ils ont tellement d'options sur le banc avec Thuram, Cherki et Barcola, qui est rentré et a marqué presque aussitôt."

08:22 - Le duo Mbappé-Olise enflamme la presse madrilène après France-Sénégal En Espagne, c'est l'association Mbappé-Olise qui retient particulièrement l'attention. AS résume la situation en deux mots : la France "a deux bêtes", tandis que le portugais A Bola parle de "deux astres". Marca résume leur complémentarité, surtout en seconde période : "Olise propose, Mbappé dispose."

08:12 - Mbappé double buteur face au Sénégal, la presse internationale célèbre un "Mbappé magique" C'est le visage de Kylian Mbappé qui s'affiche à la une de la presse mondiale après le match France-Sénégal. Le Daily Mail titre sur "un Mbappé magique" qui se rapproche du record en Coupe du monde, ESPN retient son "but magnifique", tandis que le Telegraph évoque Mbappé "qui a coulé le Sénégal". Le quotidien catalan Mundo Deportivo estime de son côté que "Mbappé est un autre homme avec la France" et qu'"il est de retour".

08:00 - La France "équipe à battre" du Mondial selon la presse étrangère après sa victoire face au Sénégal La victoire de la France face au Sénégal lors de son entrée en lice au Mondial 2026 a suscité un concert d'éloges dans la presse internationale. Le Times voit clairement dans les Bleus "l'équipe à battre" de la compétition, tandis que la Gazzetta dello Sport juge que "Mbappé et la France font trembler la Coupe du monde". The Guardian, lui, a trouvé l'équipe française "fluide" après la mi-temps.

07:52 - "Il n'y a pas de revanche à prendre" : Mbappé balaie les critiques après le match contre le Sénégal Largement critiqué ces dernières semaines, Mbappé a refusé d'associer sa performance face au Sénégal à une quelconque envie de répondre à ses détracteurs. "Il n'y a pas de revanche à prendre", a-t-il affirmé sur M6, ajoutant : "Si je commençais à jouer pour faire taire (les critiques), je devrais jouer jusqu'à 80 ans." Le capitaine des Bleus a insisté sur la nécessité de rester "très froids, très stoïques" malgré ce premier succès en phase de groupes.

07:30 - Pour Mbappé, le record face au Sénégal est pour ses proches Sur le but qui lui a permis de battre le record de Giroud contre le Sénégal, Mbappé a confié avoir pensé à sa famille et ses amis présents dans les tribunes. "C'est toujours comme ça quand on joue des matchs aussi importants, on sait que toute notre famille va venir et donc c'est pour eux que je marque à chaque fois", a-t-il déclaré. Il a ajouté vouloir garder ses réflexions sur ce record pour plus tard, "quand j'arrêterai de jouer".

07:22 - Deschamps critiqué sur le démarrage des Bleus, salué pour son coaching en seconde période Que dire des choix et du coaching de Didier Deschamps après la victoire de la France face au Sénégal ? Son équipe a sans doute mis bien trop de temps à rentrer dans la compétition et son attaque de feu à été à la fois discrète et bien maladroite en première période. Son coaching doit en revanche être salué avec le repositionnement d'Olise au milieu, dans l'axe, et avec l'entrée décisive de Barcola, auteur du but du 2-0 à la 82e minute.

07:12 - Koundé et Hernandez pas très rassurants sur les côtés de la défense Jules Koundé a lui aussi déçu, à la peine offensivement et multipliant les approximations, ou en commettant plusieurs erreurs d'inattention défensives qui auraient pu coûter un but aux Bleus dans ce France - Sénégal, notamment juste avant la mi-temps sur une course défensive avortée. Théo Hernandez n'a pas été plus convaincant côté gauche, plusieurs fois pris de vitesse et complètement dépassé à l'entrée de la surface au point de trébucher sur le but de Mbaye.

07:02 - Barcola décisif en entrant à la fin de France - Sénégal C'est finalement Bradley Barcola, entré en jeu à la 80e minute à la place de Dembélé, qui a marqué sur sa première occasion d'un magnifique ballon piqué. Plus reluisant que Dembélé, mais aussi que Doué, qui n'a pas ménagé ses efforts mais n'a pas su trouver la faille en plus d'une heure de jeu, le partenaire des deux piliers du PSG a sans doute marqué des points avec cette très bonne entrée en jeu, à la fois percutante et décisive.

06:52 - Dembélé en difficulté : la déception de France - Sénégal côté français Ousmane Dembélé a livré l'une des pires prestations françaises, incapable de trouver sa place malgré sa bonne volonté. Il est la principale déception de cette rencontre entre la France et le Sénégal. Le Ballon d'or s'est très peu montré en première période et n'a pas su être plus pesant après son repositionnement à droite.

06:42 - Le mystère Mike Maignan contre le Sénégal Mike Maignan a, lui, livré une prestation difficile à juger. Le portier des Bleus a sauvé miraculeusement une frappe sénégalaise à la demi-heure de jeu grâce à sa jambe gauche, qui a bien malgré lui poussé le ballon en corner alors qu'il aurait très bien pu rebondir dans ses filets après un poteau. Il sera battu dans le temps additionnel, avec probablement une faute de main, sur le but sénégalais quoiqu'à bout portant ou presque.

06:32 - L'homme du match de France - Sénégal est.. Auteur d'une passe décisive et d'une activité énorme sur les côtés et dans l'axe du terrain, Michael Olise a été désigné homme de ce France - Sénégal malgré le doublé de Kylian Mbappé. Les spectateurs de cette rencontre ont plébiscité le collectif. You voted Michael Olise Superior Player of the Match!



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06:22 - Upamecano, le seul vrai patron de la défense française face au Sénégal Derrière Mbappé, les satisfactions de la rencontre face au Sénégal viennent de la défense. Dayot Upamecano a été le grand roc de la défense française. Par deux fois en première période, il est revenu à toutes enjambées pour stopper des contres sénégalais. Impressionnant dès la 6e minute sur un repli défensif, il sera décisif face à Ismaïla Sarr à la 23e minute. Une présence précieuse qui a compensé les difficultés de ses partenaires défensifs.

06:12 - Kylian Mbappé s'est rapproché d'un autre record En plus d'avoir égalé puis dépassé le record de buts en équipe de France, Kylian Mbappé s'est également dangereusement rapproché d'un autre record. Celui du nombre de buts inscrits en Coupe du monde. Il n'est plus qu'à deux petites longueurs de Miroslav Klose. 14 - Kylian Mbappé a marqué 14 buts en 13 titularisations en Coupe du Monde:



2018

Australie

Pérou

Argentine

Uruguay

Belgique

Croatie



2022

Australie

Danemark

Pologne

Angleterre

Maroc

Argentine



2026

Sénégal



Épopée. https://t.co/q9z1BoO9gc — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2026

06:02 - Olise, discret puis décisif, au coeur de la victoire de la France Michael Olise a lui aussi connu un match en deux temps face au Sénégal. Quasi inexistant en première période, le joueur du Bayern Munich a été magique, en se procurant d'abord la plus grosse occasion tricolore, puis en délivrant deux caviars à Mbappé dans le dos de la défense adverse, dont l'un s'est transformé en but.