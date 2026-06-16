DIRECT. France - Sénégal : Deschamps en pleine hésitation sur la compo, heure et chaîne TV

La France lance sa Coupe du monde 2026 par un duel au sommet contre le Sénégal pour le compte du groupe I. Découvrez toutes les dernières informations autour de ce choc.

France 0 : 0 Sénégal

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09:00 - Un grand jour pour l'équipe de France C'est le jour J pour les Bleus de Didier Deschamps. L'équipe de France va faire son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 avec un affrontement au sommet contre le Sénégal pour le compte du groupe I. Le match débutera à 21h, heure française, et sera diffusé sur M6 ainsi que Bein Sports 1.

Le match entre la France et le Sénégal a été programmé ce mardi 16 juin à 21h au Stade de New York/New Jersey aux États-Unis. M6 et Bein Sports 1 diffuseront cette rencontre du groupe I de la Coupe du monde 2026.