Egypte : polémique autour du maillot de la Coupe du monde, pourquoi les six étoiles sont absentes ?

Le maillot des Pharaons n'est pas le même pour cette Coupe du monde.

Changement pour la tunique de l'Egypte à la Coupe du monde. Le pays qui porte habituellement sept étoiles sur son maillot, en hommage à ses sept titres de Coupe d'Afrique des Nations remportés entre 1957 et 2010, ne pourra pas le porter à l'occasion du premier match face à la Belgique. En effet, la FIFA impose une règle stricte : seules les Coupes du monde sont comptabilisées, à raison d'une étoile par titre. Les Pharaons devront donc faire disparaître leurs étoiles pour toute la durée du tournoi.

Une seule équipe bénéficie d'une dérogation à cette règle avec l'Uruguay, qui arbore quatre étoiles pour seulement deux titres mondiaux (1930 et 1950). Les deux étoiles supplémentaires correspondent aux Jeux olympiques de 1924 et 1928, deux compétitions organisées par la FIFA et remportées par la sélection uruguayenne. Au-delà des étoiles, la FIFA a également demandé à l'Égypte de modifier son flocage habituel. Les noms et numéros dorés des joueurs ont été jugés peu lisibles pour les téléspectateurs, et seront remplacés par un flocage blanc, plus classique, pour ce Mondial aux États-Unis.