Mohamed Salah : parti de Liverpool, où va jouer le joueur la saison prochaine ?

Mohamed Salah aborde cette Coupe du monde en ne portant plus le maillot des Reds de Liverpool.

Il y a quelques semaines, Liverpool a annoncé officiellement le départ de Mohamed Salah à l'issue de la saison. L'Egyptien de 33 ans avait confirmé la nouvelle dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, devant les trophées remportés avec le club. "Partir n'est jamais facile. Je serai toujours l'un des vôtres et ce club restera toujours un foyer pour moi et ma famille", a-t-il déclaré. Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Rome, Salah a inscrit 255 buts en 435 apparitions sous le maillot rouge, ce qui en fait le troisième meilleur buteur de l'histoire du club. Sur le plan collectif, il a notamment remporté deux titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions. Son palmarès inclut également la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d'Europe et plusieurs coupes nationales. En quelques années, il est devenu une légende adulée par Anfield.

Désormais, si le joueur est concentré sur la performance de l'Egypte à la Coupe du monde avec un premier match important face à la Belgique, la question se pose sur sa future destination... Agé de 33 ans, le Pharaon pourrait avoir encore quelques années devant lui. La presse spécialisée évoque un départ vers l'Arabie Saoudite à l'image d'un Cristiano Ronaldo, les États-Unis comme Antoine Griezmann ou encore peut être la Turquie ou un retour en Italie même si ces deux dernières options sont peu probables. Les dirigeants d'Al-Ittihad ne cachent pas leur ambition de faire signer l'international égyptien depuis pas mal de temps...